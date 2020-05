Se billedserie Sabina Trabjerg, ny teamkoordinator på Danmarks Borgcenter, havde en stille dag på museet, da det åbnede for publikum i lørdags. Fotos: Mille Holst

Stille museumsåbning

Sydsjællands-tidende - 26. maj 2020

I fredags fik landets museer atter lov til at åbne for publikum, hvilket Danmarks Borgcenter så gjorde lørdag morgen klokken 10. Noget stort ryk ind blev der dog ikke tale om fra morgenstunden. I det hele taget var weekenden nogle stille dage på Danmarks Borgcenter.

- Vi solgte nogen og tyve billetter, fortæller museets kommunikationschef Carina Nørgaard Schou.

- Det er ikke prangende for en normal weekend, fortsætter hun, men synes omvendt det er acceptabelt, eftersom museet først fredag fik meddelelse om, at det måtte åbne for publikum lørdag. Der har således ikke været tid til at markedsføre åbningen.

Ændringer og åbninger Sabina Trabjerg, der blev ansat som teamkoordinator på borgcentret i midten af februar måned, har haft en noget turbulent start.

- Jeg blev ansat 17. februar, blev hjemsendt 1. april og har så været på arbejde igen siden i mandags (i sidste uge, red.), fortæller hun til Sydsjællands Tidende. Her har hun været med til at sikre, at museumsudstillingen er som den skal være, at de nye butiksvarer er på plads og alt i det hele taget klar til at publikum kan gå på opdagelse.

- Vi kan ikke åbne Gåsetårnet endnu, men måske om et par uger, siger hun og henviser til, at kravene om afspritning og afstand gør det for besværligt for museet at åbne Gåsetårnet allerede nu. Sabina trabjerg fortæller dog, at besøgende i udstillingen får et stempel på billetten, så de senere på sommeren kan komme op i det berømte tårn. Heller ikke det planlagte Gåsetårnmaraton har kunnet gennemføres som et samlet løb på åbningsdagen, men Sabina Trabjerg fortæller, at man i den kommende måned kan løbe løbet selv eller i små grupper og efterfølgende få en medalje for gennemførelsen. At der så står 4. april på medaljen, skyldes, at de var bestilt inden Corona lukkede landet ned.

- Datoen minder så en om, hvad det var for et usædvanligt år vi havde i år, siger hun.

Museets Ipads bliver gjort særlig grundigt

rene på grund af Corona. Foto: Mille Holst



Både Sabina Trabjerg og Carina Nørgaard informerer desuden om, at et årskort til Danmarks Borgcenter giver adgang til alle Museum Sydøstdanmarks afdelinger - inklusiv Holmegård Værk, der åbner for første gang på lørdag.