Se billedserie Oliver Nani i færd med at balancere sten. Foto: Mille Holst

Sten i umulig balancekunst er ren magi

Sydsjællands-tidende - 20. august 2020 kl. 16:03 Af Mille Holst

For Oliver Nani er sten ikke bare sten. Han stabler dem, så de danner små balancekunstværker, man har svært ved at tro på, står af sig selv - uden brug af lim. Han kalder det "almindelig magi". Oliver Nani er optaget af vores måde at forholde os til omverdenen på. Og hvad er bedre til at rykke ved vores opmærksomhed end sten?

- Sten er bare sten, siger Oliver Nani, men har alligevel formået at få andre til at spærre øjnene op og betragte stenene som andet end sten. Oliver er nemlig begyndt at stable natursten i små balancekunstværker, der umiddelbart ser umulige ud. Her er hverken brugt lim eller bolte til at holde stenene sammen; de balancerer ganske enkelt ovenpå hinanden, men med så lille en kontaktflade som muligt. Hvert værk er desuden så skrøbeligt, at han kan puste dem omkuld, når de er færdige. Han kalder kunstformen for Stonefulness.

- Inden jeg begyndte at lave Stonefulness, der var sten bare sten. jeg noterede mig dem, men så dem ikke, siger Oliver Nani og fortsætter:

- Efter at jeg begyndte at sætte dem på højkant, så er stenene vågnet til live for mig. Jeg forholder mig ikke længere automatisk til dem, siger han og forklarer, at han istedet ser deres form, farve og størrelse - og gerne i sammenhæng med andre sten. men også for den, der betragter hans balancekunstværker, træder stenene frem med hver deres personlighed.

Eksempel på Oliver Nanis stenkunst.

- Først tror folk ikke på det. Hvordan har du limet det, spørger de. Men de balancerer bare. Så får de en wow-oplevelse, fortæller Oliver Nani, der også kalder sine stenfigurer for "almindelig magi".

- Alt, hvad jeg beskæftiger mig med, er det. Det slår hul i det automatiske, siger han og forklarer, at det handler om at se rigtigt på tingene.

- Verden er allerede magisk, hvis du bare lige kigger ordentligt efter.

Oliver foran en af sine simpleste skulpturer.

Oplev stenene live Hos boghandelen Tissot & Koch i Præstø fortæller Oliver Nani de to næste fredage om sin kunst samt udstiller billeder af flere af sine stenskulpturer. Umiddelbart efter foredraget vil han i gårdhaven til Sweet & Coffe lave et par af sine stenskulpturer.

- Det er skulpturer, jeg har lavet før, siger han og sammenligner sine stenskulpturer med sange, som man også spiller igen og igen. Han opbevarer således stenene til hver enkelt figur i sit hjem i Vordingborg, så de kan genopføres.

Fakta Oliver Nani optræder med ”Stonefulness - performance og foredrag” hos Tissot & Koch i Præstø 21. og 28. august klokken 19-20.30.

Der er på grund af corona kun plads til 25 deltagere per gang og tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet via billetto.dk eller mail@stonefulness.dk.

Stonefulness er støttet af Kulturministeriets pulje til sommeraktiviteter i Danmark.

Det er Oliver Nanis håb, at han med sin Stonefulness kan inspirere andre - til dygtiggørelse men også til at se verden med nye øjne.