Stationen er klar til indflytning

Sydsjællands-tidende - 26. juni 2020 kl. 16:01 Af Mille Holst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Førstesalen på den gamle stationsbygning i Vordingborg er nu klar til at iværksættere eller folk med kreative erhverv kan flytte ind. Også kælderen bliver nu bygget om, så øveforeningen Bunkeren kan få øvelokaler her i løbet af efteråret.

Vordingborg I nogen tid har de unge haft en Campuscafé i stueetagen i den gamle stationsbygning i Vordingborg, men nu er også førstesalen sat i stand og klar til indflytning, ligesom øveforeningen Bunkeren har fået lov til at gå i gang med at sætte kælderen i stand til øvelokaler.

Lasse Sinding fra firmaet Vida Local, der står for projektet med at få fyldt bygningen med beboere og aktivitet, fortæller, at han og hans kolleger siden januar har interviewet forskellige interessenter i lokalområdet med henblik på at gøre den gamle stationsbygning til et sted, de vil kunne bruge. Herudfra er en vision for, hvad der skal være i bygningen og hvordan det skal føres ud i livet, er blevet lavet.

- Det er begyndt at blive ret konkret, fortæller han til Sydsjællands Tidende og inviterer rundt i den delvist istandsatte station.

Kælderen står fortsat uberørt hen, men øveforeningen bunkeren, der i mange år efterhånden har manglet øvelokaler til de mange lokale bands, er blevet orienteret om, hvilke vægge, der er bærende oghvilke, de gerne må fjerne. henover sommeren og efteråret sætter foreningen kælderen i stand, lydisolerer rum og gør i det hele taget etagen brugbar som øvested for musikerne.

Den 5. september inviterer Vida Local til åbent hus i stationsbygningen.

- Vi håber, at der står et eller to øvelokaler færdige til den dag, fortæller Lasse Sinding.

Iværksættere på førstesal På førstesalen har der været indrettet beboelse, hvilket der stadig er i venstre halvdel af stationsbygningen. Den højre halvdel er imidlertid fraflyttet, og siden sat i stand og nu klar til nye formål. Her bliver ikke længere beboelse, men snarere plads til kreative eller kontormæssige fællesskaber.

- Her er blevet malet, her er kaffemaskine, borde og så videre. Kunne der være iværksættere, der gerne vil flytte ind, så kan man det nu, fortæller Lasse Sinding, der dog også gør opmærksom på, at man skal være villig til at være med til at skabe et miljø og et fællesskab på førstesalen og i huset generelt.

- Man skal engagere sig i hele huset, siger han og gør opmærksom på, at de, der melder sig på banen nu, kan være med til at definere, hvad der skal være på førstesalen:

- Førstesalen er lidt åben. Vi håber på et kreativt iværksættermiljø, fortæller Lasse Sinding og fortsætter:

- Vil de gerne have et lokale, hvor man kan male, så etablerer vi det.

På de unges præmisser Ifølge den oprindelige tidsplan, skal stationsbygningen være færdig og have fuld gang i aktiviteterne på alle etager ved udgangen af 2020.

- Så skulle huset være selvkørende, fortæller Lasse Sinding, der således trækker sig ud af projektet ved den tid. men coronaen har sandsynligvis forsinket projektet lidt, så Vida Local forventer at blive på projektet lidt ind i 2021.

Stationsområdet er overordnet set tiltænkt "de unge", men Lasse Sinding præciserer, at der med "ung" ikke tænkes på alder.

- Er du grafisk designer, gør det ikke noget, du er ældre, bare du er villig til at indgå i fællesskab med en masse unge, siger Lasse Sinding. Huset skal altså fungere på de unges præmisser.

