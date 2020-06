Der var pænt fyldt hos Vordingborg Erhverv, da direktør, Susanne Kruse, sagde farvel. Foto: Michael Thønnings

Stædighed og samarbejde: Susanne Kruse siger farvel

Sydsjællands-tidende - 23. juni 2020 kl. 17:00 Af Michael Thønnings

Selvom hun glæder sig til det nye job, var Susanne Kruse ganske rørt, da hun tog afsked som direktør for Vordingborg Erhverv, hvor hun ikke tøvede med at kalde sine medarbejdere de bedste nogensinde. - Jeg vil især sige tak til mine dygtige medarbejdere, lød det fra Susanne Kruse Sørensen, der understregede, at hvis hun kunne, så havde hun taget dem allesamen med til Jylland.

Torsdag eftermiddag var der afskedsreception for den afgående direktør for det mellemkommunale selskab, Vordingborg Erhverv, der med udgangen af måneden rykker teltpælene op og flytter til et nyt job som direktør for lufthavnen i Esbjerg.

- Men jeg er selv fra Sønderjylland, forsikrede Susanne Kruse, der kom hertil fra en stilling på Slagelse-egnen og overtog en organisation, der var i sin spæde begyndelse, men allerede var på slingrekurs, efter et "forkert match", som det blev påeget at Christan Brix Hansen, den tidligere erhvervsforeningsformand.

Det var således også ham der holdt den måske mest underholdende tale, hvor han og makkeren Lonnie Kromann-Nielsen gav et billede af Gåsetårnet til minde og - med et glimt i øjet - præsenterede hende for en mørkegrøn "sydvest", så hun kunne passe ind i miljøet i Esbjerg.

Alle borgmestre Talerne stod dog i kø og lokalet på Vordingborg Erhverv var - trods corona-regler - fyldt af folk, der ville sige farvel til den vellidte direktør. Her var det især virksomhedsdirektørerne, der var forbi, men også en del iværksættere og folk der har haft omgang hos organisationen, var med.

Desuden var der besøg af alle tre borgmestre, som hun har arbejdet under, i den fem år og otte måneder lange periode, som det blev til, som direktør for Vordingborgs erhvervsliv.

- Du har netop været god til at bygge bro til politikerne, fremhævede Christian Brix-Hansen, der påpegede, at erhvervslivet er blevet synliggjort mere, det er blev udviklet, ligesom erhvervsklimaet, er blevet bedre.

Den nye erhvervsforeningsformand, Willi Becke, påpegede endda at der nærmest ikke havde været noget erhvervsliv, før Susanne Kruse kom til, og han roste hende for hendes mod.

- Du har godt kunne hidse dig op og sige "hør nu her". Det kræver mod, påegede han.

Beslutsomhed Heri var kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune ganske enig og han påpegede hvordan Susanne Kruse både var stædig, vedholdende, engageret og beslutsom, og at det netop har været de rette egenskaber, for at hun som direktør, at kunnet skabe noget på erhvervsfronten i en kommune som Vordingborg, som har haft det lidt tungt, når det kom til at skabe arbejdspladser og erhvervsudvikling.

Til sammen tegnede der sig derfor et billede af en direktør, der især har haft styr på de indre linier og samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune. Med faste holdninger, meninger og mod til at udstikke en retning. Et billede, der måske står lidt i kontrast til den mere forsigtige og høflige profil, hun har haft udadtil.

Under alle omstændigheder var der ingen der kunne komme ud over at rose, at der er sket noget på erhvervssiden, og projektet med "Afkørsel 41", var noget som flere nævnte. For det har krævet kræfter og lang tid, at løbe i gang. Og for Susanne Kruse var det ekstra sjovt, at Shell købte grund som nogen af de første, fordi hun selv startede sin karriere i netop den koncern.

- Det var svært at få hul på, men snart er der mere end 100 arbejdspladser derude, sagde den afgående direktør, der takkede hele raden rundt for samarbejdet, og blev lidt rørstrømsk over at sige farvel til medarbejderne, som alle sammen er nogen, hun har været med til at ansætte.

- Og så kan vi noget med iværksættere, for fire af de medarbejdere, der er stoppet hos Vordingborg erhverv, har faktisk startet deres egne virksomheder, påpegede Susanne Kruse, der også takkede sin familie for at at holde ud, at hun ikke har været så meget hjemme, fordi arbejdet har krævet meget.

Nu gælder det så Esbjerg Lufthavn, der får en særdeles vellidt dirrektør, mens vi i Vordingborg må se tiden an. Der er endnu ikke valgt en afløser, men Susanne Kruses nummer to, erhvervsservicechef, Jens Damgaard, ventes at holde skansen så længe.