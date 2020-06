Emil Abel er en af de drenge på Ørslev G & I?s U-13/U-14 hold, som er i gang med at sælge skrabelodder i Diabetesforeningens forårslotteri. Privat foto

Spillere samler ind til træningslejr

Sydsjællands-tidende - 04. juni 2020 kl. 09:28 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 36 fodboldspillerne på Ørslev G & I's U-13 og U-14 hold er i øjeblikket i gang med at sælge skrablelodder i Diabetesforeningens forårslotteri.

- Drengene vil gerne på en træningslejr ved en turnering i udlandet. Det skulle de have været her i uge 42, men på grund af situationen med Corona, har vi udskudt turen. Vi vil stadig gerne på træningstur, så fra den 26. maj og frem til omkring sankthans sælger drengene skrabelodderne, fortæller Pernille Abel, som er mor til Emil, der spiller på holdet.

- Vi skulle egentlig have solgt lodsedlerne i marts og april, men det fik vi ikke lov til. Så prøvede vi at sælge lidt lodder via opslag på Facebook, men det er der ikke kommet så meget ud af. Nu sælger drengene så lodsedlerne til venner, familie i deres nærområde, tilføjer hun.

For at komme med på træningsturen, som altså endnu ikke er fastlagt, skal hver spiller sælge cirka 20 lodsedler.

- Der er 800 lodsedler til salg á 30 kroner, hvoraf drengene får de 14. kroner. Vi regner med at få dem hurtigt solgt. Det vil i givet fald betyde, at vi får 11.200 kroner, minus gebyr for MobilePay i kassen. Det er mange penge for os, og et godt tilskud til drengenes egenbetaling til træningslejren, fortæller Pernille Abel.

Spritter af

Inden drengene kommer ud med lodsedlerne har forældregruppen sørget for at få lodsedlerne sprittet af, og drengene sørger også for at have sprit med.

- Selvom lodsedlerne fortrinsvis bliver solgt til venner og familie, vil vi også stå og sælge ved Rema 1000 og Netto, hvis de giver os lov til det. Drengene kan også finde på at ringe på dørene hos private, men vi ved, at særligt i Ørslev vil folk gerne åbne døren for dem, fordi borgerne gerne vil støtte den lokale idræt, siger Pernille Abel.

Det er tre mødre til drengene, som er gået sammen om at arrangere turen og skaffe kapitalen, så træneren kan koncentrere sig om træningen.