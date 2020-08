Sparekataloget - i år på 30 millioner - er landet og det kan ramme rigtig hårdt - intet er dog fastlagt eller diskuteret endnu, understreger borgmester Mikael Smed (S). Arkivfoto: Michael Thønnings

Spareplaner for millioner kan lukke Garden, busser og værested - men fremtiden er lysere...

Sydsjællands-tidende - 17. august 2020 kl. 18:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er muligt at spare 30 millioner i Vordingborg kommune, hvis man ser forvaltningens sparekatalog, der nu er offentliggjort.

kommunen Vordingborg blev udråbt til de store vindere, da der blev lavet nye udligningsordninger, men på grund af overgangsordningen er det store plus foreløbig vendt til et minus på 14 millioner i runde tal for de kommende år - afhængig af særtilskud og tilpasninger.

Derfor kunne kommunen mandag præsentere det store sparekatalog, hvor forvaltningen har fundet besparelses-muligheder for godt 30 millioner årligt, som politikerne nu skal tage stilling til.

- Kommunalbestyrelsen fik præsenteret forslagene i fredags, men vi har ikke diskuteret dem endnu. Der er nogen, hvor det nok ikke kommer til at blive gennemført, men det kommer an på hvad der sker i forhandlingerne, siger borgmester Mikael Smed (S).

Han påpeger at årets "ubalance" ligger på 37 millioner - det vil sige penge der skal findes - for at få tingene til at flaske sig, men at der i slutningen af måneden kommer en afgørelse på, hvem der får penge fra puljen af særligt trængte kommuner, som også Vordingborg håber at få del i.

- Der er fem andre kommuner, der er i nogenlunde samme situation som os, men der er 55 kommuner (af 98, red.), der har søgt. Der er samlet set mellem 350 og 400 millioner, så vi må se hvad det bliver, siger borgmesteren, der håber på et positivt resultat, men omvendt påpeger, at man skal have op mod 100 millioner, før sparekataloget bliver fejet helt af vejen - også fordi, der er besparelser, som man mener, kan give fin mening.

- Nu er det sendt i høring i den kommunale organisation. Så får vi svar i slutningen af måneden og så har vi budgetseminar for kommunalbestyrelsen den 4. september, hvor vi går i gang med budgetdebatten, fortæller han.

Det er således først her, de ved hvor meget der skal findes, og selvom der er lavet en række forslag, så kan det godt være det er andre ting, som man vælger at spare på i stedet.

Årets - og næste års - budgetter kommer dog til at bære præg af at være overgangsbudgetter, hvor man giver med den ene hånd og får med den anden. Så´ledes tegner det i følge borgmesteren til at lysne lidt forude, når vi kommer ud over de næste to års budgetter og den nye udligningsreform er ved at være implementeret.

- Men der kan jo ske meget med tallene, siger han og understreger, at de ikke vil glæde sig for tidligt.

Sparekataloget er i år kommet noget senere end sidste år, hvor det allerede blev fremlagt op til 1. maj, men sagen er, i følge borgmesteren, dog at man har haft travlt og har haft et ønske om at kende de konkrete tal lidt bedre, før man meldte ud.

Her tager de - måske - pengene

Sparekataloget ligger blandt op til at skære de resterende midler som Prins Jørgens Garde får. Således vil kommunen trække deres økonomiske tilskud til Vordingborgs musicerende stolthed, der nok får ret store problemer med at fortsætte.

Garden er dog ikke alene om at måtte dreje nøglen om, hvis sparekataloget bliver virkelighed. Også værestedet Åndehullet, der sidste år fejrede 20 års jubilæum, står til at miste støtten. Stedet, der fungerer som tilflugt og "åndehul" for tidligere misbrugere har i følge forvaltningen haft dalende antal brugere, om end talene er noget anderledes end de 45 faste folk, som den daglige ledere fortalte om, der bruger stedet, da avisen talte med dem sidste år til jubilæet.

Om de to står til at miste alt, er dog langt fra sikkert. Således er det kun forslag fra forvaltningens side, og borgmesteren har ikke ønsket at gå ind i nogen af de konkrete forslag endnu.

- Vi kender ikke behovet endnu og man skal ikke sige noget definitivt, før man ved om det er nødvendigt, siger borgmesteren, der gør klart, at der i hans optik er flere spareforslag, der næppe bliver gennemført.

Blandt andre større ting er også besparelser for fire millioner på kollektiv trafik (blandt andet en nedlæggelse af bus 669), stop for tilskud til Kulturnatten i Vordingborg, ingen støtte til Hollænderhaven, brugerbetaling når de ældre skal køres til aktivitetscentre og en nedskæring af græsslåning i vejrabatter, der fremover kun skal foretages én gang årligt - hvis altså forslagene går igennem...

I første omgang skal politikerne diskutere og frem mod den 20. september, skal der besluttes et budget for det kommende år.

Hvis man har gode idéer til besparelser eller argumenter for ikke at blive sparet væk, opfordrer borgmester til at man skriver til ham på borgmesteren@vordingborg.dk eller på hovedpostkassen på post@vordingborg.dk - så vil man kigge på dem inden vedtagelsen.