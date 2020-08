Oliver Ljunggren står bag et stand-up show i Bio Bernhard. Foto: Mille Holst

Sort humor med bipolar autist og kronisk syg

Sydsjællands-tidende - 14. august 2020 kl. 16:03 Af Mille Holst

Oliver Ljunggren har været stand-up artist de seneste tre år. Han elsker, når han kan få folk til at grine. Men vejen dertil har ikke altid været lige let - faktisk slet ikke let. Den 15. august kan du opleve ham i et show i Bio Bernhard.

Lørdag den 15. august står Oliver Ljunggren bag to shows på Bio Bernhard, hvor der kan opleves stand-up og trylleri. Trylleri og sværdslugning står Mortenn for, mens Jakob Svendsen og Oliver selv leverer egne stand-up shows.

Oliver Ljunggren har selv arrangeret begivenheden i Præstø, og han glæder sig.

- Jeg har arbejdet med stand-up i tre år og jeg elsker, når folk begynder at grine, siger han, da vi møder ham på besøg hos moderen i Stavreby.

En succesoplevelse Han begyndte med stand-up ved lidt af en tilfældighed. En kammerat havde hørt om et "Åben Mic" arrangement og spurgte om ikke Oliver ville med.

- Så gjorde jeg det. Det var en succesoplevelse, fortæller Oliver og lægger ikke skjul på, at han gennem sit 22-årige lange liv har lidt mange nederlag. Folkeskolen gik ikke godt, gymnasiet gik galt, håndværkeruddannelsen gik galt; Oliver har en lang liste med nederlag.

- Jeg fik asbergers, da jeg var 14, fortæller han og blev diagnosticeret bipolar (manio-depressiv, red.) for et par år siden.

- Det fylder meget, konstaterer han, men er glad for at han i dag er medicineret, for det giver ham en langt mere almindelig hverdag.

- Jeg får mange gode ideer. Det er rart nu at kunne lægge dem fra mig igen uden at skulle reagere på dem med det samme, siger han og fortæller at han tidligere handlede så snart, han fik en idé - også selvom den betød at han måtte flytte fra sin bolig, starte nyt job eller alt muligt andet.

Udover diagnoserne har Oliver Ljunggren det seneste halvandet år desuden haft hele tre blodpropper. Så livet har altså ikke været nemt for Oliver.

- Jeg er bipolar autist og kronisk syg, konstaterer Oliver Ljunggren, men med komikken har han fundet sin rette hylde.

- Det er virkelig fedt for mig, siger han og fortæller, at han formår at arbejde også i de perioder, hvor han ikke har det så godt.

- Har jeg en aftale, så holder jeg den, siger han, og kan kun komme i tanker om en enkelt aftale, han måtte aflyse, fordi han havde fået en blodprop to dage inden.

Bag sig har han også allerede flere shows. "Grin med hjemløs" blev opført i Esbjerg sammen med en række andre komikere, der således tjente penge ind til de hjemløse, og i december 2019 optrådte han med "Psykisk Sjov" for Psykiatrifonden sammen med blandt andet Sebastian Dorset.

Alt kan siges med humor Til showet i Bio Bernhard har Oliver Ljunggren slået sig sammen med to professionelle i branchen.

- Mortenn er autist og en af de bedste tryllekunstnere i Danmark, mener Oliver, der varmt kan anbefale at opleve ham live.

Jakob Svendsen har et kristent udgangspunkt for sine stand-up shows og selv bruger Oliver sine sygdomme i sine shows.

- Jeg er grov i mine jokes; det er ikke for børn, siger han og fortæller, at han selv prøver sine jokes af på sin mor og efterfølgende på sin kæreste.

- Går de igennem der, så bruger jeg dem, siger han og bruger Åben Mic arrangementer til at teste dem af.

- Nogen gange bliver noget hylende morsomt ved at man ændrer et par ord eller en punchline.

- Folk skal gerne sige, "Nej, det sagde han bare ikke", fortæller Oliver og fortsætter:

- Jeg elsker at bryde tabuer. Jeg pakker det hele ind i humor. Nu ved jeg, at hvis bare man er sjov, kan man gå så langt, man vil.

Men Oliver har en grænse. Publikum skal føle sig sikre. Det er ikke dem, han laver grin med.

- Hvis publikum har det dårligt, så har jeg det heller ikke godt. Hvis de griner, så har jeg det også godt, fortæller han og håber at mange vil benytte lejligheden til at komme til Bio Bernhard og opleve nogle af landets nye og lidt mindre kendte stand-up-artister.

Sort bælte Standup er dog ikke det eneste, Oliver Ljunggren beskæftiger sig med.

- Kan jeg leve af stand-up og karate, så kan jeg ikke få det bedre, siger han og fortæller, at han netop skal til at starte i et tremåneders praktikforløb som karatetræner på Bosei. han har det sorte bælte, og selvom han selv synes der stadig er meget at lære, så kan han nok.

- Jeg har styr på det, jeg skal undervise i.

Fakta Stand-up showet i Bio Bernhard finder sted 15. august klokken 18 og 20.

Billetter fås på www.bio-bernhard.dk