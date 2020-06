Skoler sikrer strandene

- Flere af eleverne bor herude ved Ore og er begyndt at komme på stranden selv, så det er vigtigt, at de har styr på, hvad man skal gøre, hvis der sker noget, fortæller klasselærer Karen Visbech, der påpeger, at hendes elever er vant til lidt af hvert og derfor ikke har nogen problemer med at kæmpe sig gennem vandmasserne og bjærge hinanden, eller udøve hjertemassage under kyndig vejledning af DGIs instruktører.