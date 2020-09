Charlotte Stage er ny formand for Bycentrum Vordingborg. Hun håber, at medlemmerne selv vil stable arrangementer på benene i regi af handelsforeningen - sideløbende med de aktiviteter bestyrelsen sætter i søen. Foto: Mille Holst

Skæve vinkler og nye tiltag - ny bestyrelse er fuld af gå-på-mod

Sydsjællands-tidende - 08. september 2020 kl. 20:01 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bycentrum Vordingborg har fået ny bestyrelse. Ny formand er Charlotte Stage fra Stage optik. Vi har talt med hende om, hvad der skal ske i den kommende tid. På et bestyrelsesmøde i torsdags konstituerede Vordingborg Bycentrum sig og valgte Charlotte Stage fra Stage optik som formand. Hun fortæller til Sydsjællands Tidende, at der er en god dynamik i den næsten helt nye bestyrelse, som allerede har kastet sig ud i opgaverne med at planlægge aktiviteter i efterårsferien, december måned og eventuelt Black Friday.

- Aktivitetskalenderen er jo klar, der skal bare fyldes på med aktiviteter, siger den nye formand, der har planer om at genbruge gode ideer fra tidligere år, og supplere med heIt nye tiltag.

- Der er nogle skæve vinkler; vi prøver at komme med nogle nye tiltag, siger den nye formand, der dog ikke vil opfinde den dybe tallerken hver gang. Eksempelvis håber hun, at ideen med musik i Algade hver weekend hen over sommeren bliver en fast tradition.

- Det har været så hyggeligt, og gæsterne synes, det har været hyggeligt, mener hun.

Præstø og Stege er det handelsforeningsformændene, der også varetager citymanager-funktionen, men om det samme bliver tilfældet i Vordingborg er endnu ikke afklaret.

- Vi har en mere flad struktur og deles om opgaverne, fortæller Charlotte Stage om den ny bestyrelse, men siger også, at hun prøver at få et møde med Vordingborg erhverv om netop citymanagerrollen, ligeledes hun skal have lavet en overlevering med den tidligere formand Mogens Larsen.

Samler hele byen En af den ny bestyrelses første og største opgaver bliver i følge Charlotte Stage at samle handelslivet i hele byen.

- Handelen må ikke gå fra her i gaden, men man kunne sagtens invitere de andre ind i gaden, siger hun og synes Algade har fået en del "åndehuller", som butikker og virksomheder udenfor bykernen samt foreninger sagtens ville kunne benytte, når der eksempelvis er late night i handelsgaden.

Fakta Bycentrum Vordingborgs bestyrelse har konstitueret sig med Charlotte Stage fra Stage Optik som formand, næstformand er Jan Thomsen fra Othello Konditori. Ali Gamaledin fra Itfon er blevet aktivitetsformand og Finn Pedersen, Lollands Bank, er kasserer, mens Tine Sørensen fra Today er referent. Ali Gamaledin fra Itfon har teten, når det handler om aktiviteter i gaden, men i følge Charlotte Stage er både hun og Tine Sørensen med på sidelinien. I øjeblikket er der kun nedsat et aktivitetsudvalg, men i følge formanden skal der laves flere underudvalg, og ideen er at engagere den enkelte butiksindehaver, så det ikke er bestyrelsen, der skal stå for alt.

- Andre vil kunne tage initiativer i regi af Bycentrum, siger Charlotte og fortæller at eksempelvis farmorhuset arbejder på en høstfest, som Bycentrum helt sikkert vil tage under sine vinger.

- Vi løfter i flok; det kan vi sagtens, slår formanden fast.