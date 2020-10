Se billedserie Hjemme i Lundby med krans, pokal og medalje, der beviser at William Bertelsen er ny Sjællandsmester i gocart. Foto: Michael Thønnings

Sjællandsmester i gocart

- Det første sving er det vigtigste

Sydsjællands-tidende - 22. oktober 2020 kl. 20:21 Af Michael Thønnings

10-årige William Bertelsen fra Lundby, gjorde rent bord i Rødby, og kan nu kalde sig Sjællands bedste til gocart. Han lå til en samlet tredjeplads før den sidste og afgørende afdeling i Rødby, men med en suveræn kørsel og en klar førsteplads, kunne 10-årige William Bertelsen efter forrige lørdagens anstrengelser kalde sig Sjællandsmester i gocart 2020.

- Det var okay, da vi kørte hjem i bilen, men nu snakker vi ikke så meget om. Nu er det hverdag, lyder det selvsikkert fra den 10-årige gocart-mester, der nu er lidt ærgerlig over, at han ikke er tilmeldt Danmarksmesterskabet, så også den titel kan havne lokalt. Men det er en dyr sport og selvom William Bertelsen kører som en af de bedste i landet, så er der meget der skal spille for hente sejrene hjem - ikke mindst noget sponsorstøtte. Men farten er der.

- Han er en af de hurtigste, men det kræver, at man kan komme forbi de andre. Når han først er forbi, så holder han den også hjem, siger hans far/træner/mekaniker, Nikolaj Bertelsen, der er stolt af sønnens store sejr, der blevet hevet hjem med 0,23 sekunder ned til nummer to i Rødby-afdelingen, og fire point ned til nummer to i kampen om det samlede Sjællandsmesterskab.

- Men det er først gang, at jeg er med til Sjællandsmesterskaberne, indskyder William Bertelsen, der træner et par gange om ugen ude på banen i Barmosen, mens familien også bruger de fleste lørdage på banerne.

- Det er også rigtig hyggeligt. Både med de andre forældre og de andre kørere, siger Williams mor, der som regel - når der ikke er corona-restriktioner - står sammen med søsteren og faren ved sidelinien, når William giver den gas.

- Det giver også William og mig noget at være sammen om. Vi bruger mere tid sammen, end hvis han for eksempel gik til fodbold, påpeger Nikolaj Bertelsen, der også ser det som sin egen hobby.

Det var da også faren, der begyndte på gocart i sin tid og han har inspireret William, da han begyndte som seks-årig, sammen med en kammerat fra børnehavetiden.

I dag kører han dog selv og ambitionerne fejler ikke noget.

- Der er to ting jeg gerne vil. Jeg kunne godt tænke mig at være Danmarksmester og den anden ting er, at jeg godt kunne tænke mig at køre Formel 1. Men der skal jeg være lidt større, siger William Bertelsen.

I øjeblikket kører han den klasse der hedder "Cadet mini" - for de 7-11-årige og næste år skal han køre "Cadet junior", der er for de 11-13-årig. Her øges farten også fra de cirka 86 kilometer i timen, til 100 kilometer i timen. Men det afskrækker ikke.

- Jeg synes et ser sjovt at køre hurtigt. Bilerne er ret sikre og der skal meget til før de vælter, siger gocart-mesteren, der primært er kører. Han kan godt lide at se Formel 1 nogen gange - men kun starten.

- Det første sving, er det vigtigste. Der kan godt ske ulykker, siger han.

Kørte efter førsteplads Selve mesterskabet blev som nævnt hevet i hus på banen i Rødby, hvor han gjorde rent bord. Men det krævede det også, hvis han skulle hente den samlede sejr. I år blev der kun kørt tre afdelinger mod normalt fem, og til den første i Roskilde, var vejret rigtig skidt.

- Han var endt som nummer fem og det regnede så meget at vores telt væltede. Vi stod faktisk og overvejede, at køre hjem, siger Nikolaj Bertelsen.

- Men så ville jeg lige have tidkørslen med og blev nummer tre. Så blev vi, siger William Bertelsen, der dermed lå okay.

I anden afdeling på hjemmebanen i Barmosen var det tørvejr og William kørte en fin tredjeplads hjem.

- Det betød at jeg samlet var nummer tre - syv point efter, siger han.

- Men jeg sagde til mig selv, om morgenen i Rødby, at jeg skulle køre efter førstepladsen, tilføjer William Bertelsen, der da også gjorde rent bord i Rødby, og nu kan kalde sig Sjællandsmester.

Skolen kommer dog stadig først.

- Men hver gang jeg skal træne om eftermiddagen, så glæder jeg mig rigtig meget og kan næsten ikke vente, siger mesteren.