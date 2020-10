Mette Høgh Christiansen, formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, er glad for den mad, der bliver serveret på Vordingborgs plejecentre. Men hun erkender, at det kan være svært at tilfredsstille alle. Foto: Michael Thønnings

Send til din ven. X Artiklen: Serverer samme mad ved ministerbesøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Serverer samme mad ved ministerbesøg

Sydsjællands-tidende - 22. oktober 2020 kl. 11:41 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Mette Høgh Christiansen, der er formand for Udvalget for Sundhed Senior og Ældre i Vordingborg Kommune, har inviteret Charlotte Bagge til et møde i indeværende uge, for at få klarlagt, hvad det er for problemer, hun som pårørende oplever på plejehjemmet.

- Når der er en kritik fra en pårørende, så undersøger vi det og kigger det efter i sømmene. Er der noget, der skal laves om?, siger Mette Høgh, der ikke vil udtale sig om den konkrete sag, men dog tilbageviser en række af kritikpunkterne. Samtidig er hun enig med Charlotte Bagge i, at måltiderne er dagens højdepunkter og at kvaliteten på maden skal være god, men det mener hun netop også er tilfældet i Vordingborg Kommune.

- Vi bruger jo også køkkenet, for eksempel da KL (Kommunernes Landsforening, red.) var hernede, så var det den mad, vi fik leveret til ministeren og det hele, fortæller Mette Høgh Christiansen, der ikke fik kritik af den mad køkkenet dén dag leverede til både minister og plejehjem.

- Jeg tror nogen gange, nogen bliver bange for måden, det bliver lavet på. Men det gode ved det her er, at det er produceret fra bunden og det er produceret lokalt - det giver lokale arbejdspladser, siger udvalgsformanden og oplyser at køkkenet også tager hensyn til, at der er borgere med madallergier, nogen der er kræsne, vegetarer, veganere, nogen skal have sondemad og så videre.

- Man forsøger i planlægningen at tage hensyn til alle ønsker. Menuen er rimelig fast, men den er tilrettet hver enkelt menneske, siger hun og forklarer, at man eksempelvis til småtspisende må sikre, at der er nok næring i de små portioner, de får, så de ikke risikerer at blive underernærede.

Udvalgsformanden lægger samtidig ikke skjul på at madproduktionen er en industri, men den skal både være nærende og god.

- Det er vigtigt, at det er kvalitet, siger udvalgsformanden, men er klar over, at der ikke er to mennesker, der er ens:

- Da min mor boede på center, kunne jeg godt lide maden og min mor også, men der kan jo godt være andre, der ikke kan lide det, siger hun.

Duften spredte sig ikke Oplysningen om, at maden kun bliver leveret to gange om ugen på Vordingborgs plejehjem, kan Mette Høgh Christiansen ikke genkende.

- Det er faktuelt forkert. Den bliver leveret mandag, onsdag og fredag til plejecentrene, siger hun og har dobbelttjekket informationen med Susanne Johansen, der er chef for kommunens afdeling for Pleje og Omsorg.

Samtidig tilbageviser hun kritikken om at maden ikke er frisk.

- Det er helt frisklavet, fordi det er vacuumpakket, siger hun og sammenligner maden med den vacuumpakkede færdiglavede mad, man kan købe i supermarkeder.

- Skal vi lave det om, skal vi lave køkkener alle steder og det er en kæmpe udskrivning, siger hun og forklarer samtidig at forsøget på eksempelvis Fanefjord plejecenter viste, at det ikke betød noget for beboerne, at maden blev lavet på stedet. Hovedtesen var nemlig, at duften af den nylavede mad, skulle give livskvalitet hos beboerne.

- Vi fandt ud af, at når man lavede maden ude i køkkenet, kunne man ikke dufte det i huset, men det blev opfyldt ude i caféen, når maden blev delt rundt der. Derfor udvidede vi caféerne på plejecentrene, fortæller udvalgsformanden. Madproduktionen blev altså flyttet tilbage til storkøkkenet i Vintersbølle, mens der blev sat ekstra personale på i caféerne på plejecentrene til måltiderne.

- Når du har selskab bliver du mere nødet og spiser mere, siger Mette Høgh, der netop fremhæver det sociale aspekt ved at bo på plejehjem.

Nogen gik og sultede Mette Høgh forklarer iøvrigt, at årsagen til, at de ældre i dag kun kan vælge fuld forplejning, skyldes, at både pårørende, plejere og ledere på plejecentrene tidligere har udtrykt bekymring over, at de ældre havde meget forskellige ordninger.

- Det gjorde noget ved samværet, siger hun og forklarer, at mange af de ældre, der enten selv eller hvis pårørende havde valgt nogle måltider fra, ikke kunne forstå, hvorfor de ikke måtte spise med.

- Nu har de betalt for det hele og må få det, de vil, siger Mette Høgh og fortsætter:

- Det er omsorgssvigt, hvis der er familie, der fravælger måltider og man går og sulter.

- Vi har haft mange overvejelser om, hvordan vi kan gøre det bedst, siger Mette Høgh om beslutningen om at tilbyde døgnforplejning ét sted fra og ikke fra alle mulige forskellige leverandører samt til- og fravalgsmuligheder.