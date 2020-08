Se billedserie Skiltningen til det offentlige toilet er mangelfuld erkender Vordingborg Kommune. Toilettet er nemlig for begge køn. Foto: Mille Holst

Sauna-toiletter til sejlerne

Sydsjællands-tidende - 28. august 2020

Toilet- og badeforholdene i Præstø havn bliver kritiseret for at være alt for varme og fulde af skimmelsvamp. Desuden har besøgende svært ved at komme ind på toiletterne.

AVISEN UNDERSØGER På havnen i Præstø er der i det røde pakhus indrettet bade- og vaskefaciliteter samt toiletter til havnens sejlere. Skilte udenpå bygningen informerer om mulighederne, og sejlerne får, når de lægger til i havnen poletter, så de kan benytte vaskefaciliteterne.

Fra normalt at blive rengjort to til tre gange om ugen har man i år intensiveret rengøringen til at ske dagligt - på alle kommunens offentlige toiletter, ligesom også affaldsstativer bliver tømt hver dag henover sommeren - simpelthen fordi særligt mange besøger vores område i år.

Faciliteterne på Præstø havn er da også fint rene, da Sydsjællands Tidende onsdag i sidste uge kigger indenfor. Men der er en helt anden grund til, at avisen kigger forbi.

På det offentlige toilet i det røde pakhus på

havnen i Præstø bliver der ubehageligt varmt

om sommeren. Foto: Mille Holst



En dårlig oplevelse En sejler fra Hundested fik nemlig ødelagt sit ophold i Præstø havn på grund af bade- og toiletfaciliteterne, som han mener er befængt med skimmelsvamp. Han ønsker at være anonym men fortæller til avisen, at han tidligere har arbejdet med at tage prøver af svamp og sende til tjek på laboratorier. Han har således en hvis erfaring med svampene og de symptomer, de kan fremkalde.

- Jeg er blevet dårlig af benyttelsen. Er sikker på der er skimmelsvamp, siger han og oplyser, at han har prøvet at kontakte Vordingborg Kommunes miljøafdeling, men ingen vender tilbage på henvendelsen.

- Af hensyn til havnens brugere og betalende gæster er det ikke rimeligt, fortsætter han og har derfor taget kontakt til Sydsjællands Tidende.

Efter at være blevet dårlig, måtte han bruge en hel dag på at komme med det offentlige til Nykøbing Falster Sygehus for at blive coronatestet, før en læge ville tilse ham.

- Min læge siger: "Gå ikke ind, hvis du mener, der er skimmelsvamp.". Men skal jeg så gå hen bag et træ, spørger han og ærgrer sig over at ferien i Præstø blev ødelagt på grund af stedets toiletter og bad. En oplevelse, der ikke ligefrem har givet ham lyst til at sejle til Præstø igen.

Må leve med varmen Sydsjællands Tidende undersøger sagen og Michael Kornbech er manden, der kan hjælpe. Han er afdelingsleder i Drift og Service under Trafik og Ejendomme og dermed den, der har ansvaret for toiletterne på Præstø havn.

Temperaturen indendøre på toiletterne er generelt meget høj, men især det ene af herretoiletterne havde onsdag, hvor avisen kiggede indenfor, ekstremt høj temperatur. Et par borgere, som benyttede herretoilettet samtidig udtalte, at det var det varmeste toilet, de nogensinde havde været på.

Michael Kornbech erkender, at der kan blive meget varmt på toiletterne, men fortæller samtidig, at det ikke er noget, kommunen kan gøre noget ved.

- Bygningen er fredet, så vi kan ikke gøre ret meget, siger han og fortsætter:

- Varmtvandsrørene til badene ligger i gulvet og er uisolerede, så de virker som gulvvarme. Vi har skruet så langt ned som muligt, så man stadig kan bade i det, siger han, men derudover vil kommunen ikke gøre yderligere for at nedbringe temperaturen i rummet.

- Det er for omkostningstungt at ændre, siger Kornbech, der også mener, at det meget varme vejr har medvirket til at varme rummene op.

Der er kun adgang til dametoilettet for havnens

sejlere, som får en kode til dørlåsen.

Foto: Mille Holst



Ingen ny undersøgelse Sejlerens mistanke om skimmelsvamp i bygningen får ikke Vordingborg Kommune til at iværksætte en undersøgelse.

- Vi har ingen indikationer på, at der er skimmelsvamp på vægge eller lofter, siger Michael Kornbech og forklarer, at Vordingborg Kommune en gang om året tjekker sine bygninger for blandt andet svamp.

- Men det er kun en visuel gennemgang på grund af økonomien, siger han og erkender, at med daglig rengøring, vil man ikke kunne se en eventuel skimmelsvamp.

Fordi kun en enkelt sejler fortæller, at han er blevet dårlig af at være i rummene, vil kommunen ikke iværksætte en større undersøgelse, da dette vil kræve nedbrydning af lofter og vægge.

- Vi går ud fra, at det er et tilfælde, siger Michael Kornbech.

Skiltningen til herretoilettet er misvisende.

Her er nemlig også adgang for kvinder.

Kommunen lover at ændre skiltningen.

Foto: Mille Holst



Ændrer skiltningen En ting vil Vordingborg Kommune dog ændre i det røde pakhus. Herretoilettet er nemlig ifølge Michael Kornbech til begge køn og fungerer som offentligt toilet og handicaptoilet for gæster på stranden. Toilettet er dog skiltet udelukkende som herre- og handicaptoilet, hvilket Michael Kornbech nu lover at ændre på.

- Der kommer nye skilte også til damer, siger han.

Fremover bliver det således let også for kvinder at se, at de gerne må sende en sms og derigennem få låsen til toilettet låst op.

Dametoilettet og vaskefaciliteterne på den anden side af det røde pakhus forbliver reserveret til havnens sejlende gæster.