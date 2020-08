Logo: Michael Thønnings

Riv lortet ned! - Bevar mig vel...

Sydsjællands-tidende - 27. august 2020 kl. 16:05 Af Michael Thønnings

Hvordan skal området og vores historie se ud og fortælles i fremtiden? - Det bestemmer vi nu. I en ny artikelserie sætter Sydsjællands Tidende fokus på nedrivninger, ændringer og kampen for at bevare gamle og nye bygninger i området.

Sydsjællands Tidende sætter med temaet "Bevar mig vel" nu fokus på nogle de mange spændende og bevaringsværdige bygninger her i området - og især på dem, der bliver ændret og endog revet ned.

I dag sætter vi fokus på de bevarende lokaleplaner, hvoraf nogle redder og bevarer hele kvarterer, men også kan skabe problemer for boligejerne, der dog ofte er gode til at finde en vej uden om...

"Arggh, lokalplaner", tænker du nu. KE-DE-LIGT!

Men her tager du fejl. For det første kan en lokalplan betyde forskelle for mange tusinde kroner, når du skal sælge, renovere eller bruge dit hus og samtidig kan de være med til at sikre vores fælles kulturarv. Det samme gælder fredninger, hvor Gåsetårnet faktisk var en af de allerførste bygninger i landet, der blev fredet. Hvad ville du huske Vordingborg for, hvis folk var blevet ved med at pille sten ud af slotsruinen, så der nu blot var en betonparkeringsplads i stedet for græs, tårn og en gylden gås?

Der er dog mange andre bygninger som har en værdi - også nogen man ikke lige tror. Vidste du, at både Dansk Bank-bygningen og den nyere Valdemarcenter-bygning på Badstuegade, er særligt bevaringsværdige? Det er ikke kun gamle, faldefærdige gårde fra 1700-tallet, som nogen mener, skal bevares og så sent som i juni, havde kommunalbestyrelsen en ophedet diskussion om et parcelhuskvarter fra 1960'erne i Stege - om hvorvidt det skal bevares som murede huse, eller om én ejer må filtse sit hus og dermed bryde kvarterets ensartethed.

Og hvordan er det lige med at få tilladelse til at bygge? Nogen gange er det måske lettere at få tilgivelse og dispensationer bagefter? Og kan det virkelig betale sig, at lade sin bevaringsværdige bygning forfalde, indtil den er så medtaget, at man får lov at rive den ned?

Dette er nogle af de ting, vi kigger på under temaet "Bevar mig vel" i den kommende tid.

I denne uge har vi kigget på Vordingborgs ældste kvarter, der fik en bevarende lokalplan i 2014 - der så alligevel er blevet skubbet lidt til side...

Bevarende lokalplaner er et godt redskab - men man kan ikke redde alt

Man kan altid søge om at ændre sin ejendom, men man skal igennem flere led, hvis der er en lokalplan - i særdeleshed en bevarende lokalplan.

Hvis de ikke er der, så er det svært at forhindre nedrivninger, men det er ikke altid nok til at redde et område. Sådan lyder meldingen fra Philippine Schollain fra Vordingborg kommune, som frem mod 2014 lavede borgermøder, undersøgelser og bevaringsregistreringer af en stor del af bygningerne i den centrale del af Vordingborg, hvor kommunen fik en af de første bevarende lokalplaner - B 17.24.01 - Strandgadekvarteret i Vordingborg.

Siden fulgte den fra den indre del af Præstø og for nylig den for Boulevardkvarteret i Vordingborg, og alle steder har man haft et klart formål. At bevare de særlige værdier, som husene og kvartererne har, inden de går tabt.

- Planen for Strandgadekvarteret fortæller jo historien om de første gader i Vordingborg - omkring Riddergade og det man kaldte "Strandhusene", som man kan se helt tilbage på Resens kort fra 1660, fortæller Philippine Schollain.

Forvaltningen var netop inde og vurdere de enkelte huse og den bevarende lokalplan sørgede netop for at sætte begrænsninger for, hvad der kan gøres med huse ned mod Nordhavnen og op mod fuglekvarteret - helt ned på træ-niveau.

- Med Riddergade er det jo især det stejle gadeforløb, man har søgt at bevare, fortæller arkitekten, der påpeger at flere huse i området at blevet "brugt" i nogle af de bøger som er udgivet om særlige arktiktoniske retninger og bevaringsværdige bygninger siden da, ligesom der er lavet "stilblade", der beskriver det særegne ved flere af bygningerne og som bruges ved renoveringer.

Således sætter planen klare retningslinier for, hvad man må og ikke må.

- Det er også en måde at vejlede på, når man skal renovere sit hus, fortæller Philippine Schollain, der påpeger at man sagtens kan få dispensation, hvis man fører en bygning tilbage til noget originalt og skifter et plastikvindue til et med kitfals og lignende, og kommunen har i mente, at folk skal kunne bo i deres huse.

- Sagen er, at hvis der ikke er en lokalplan, så er det svært at gøre noget, hvis man vil bevare et område, siger hun og henviser til at "ude på landet", er der mange steder uden lokalplaner, og derfor er det sværere at holde hånd i hanke med hvad der sker.

- Når der er en bevarende lokalplan, så skal dispensationer sendes i høring og sidste ende, er det så en politisk beslutning, siger hun.