Når det har regnet står parkeringspladsen foran Vordingborghallen under vand - gerne flere dage efter. Badmintonklubben, der bruger hallen hver dag beder om, at der bliver gjort noget ved problemet. (Privatfoto)

Regnvand skaber problemer

Sydsjællands-tidende - 15. september 2020 kl. 20:01

Når det regner kan vandet ikke komme væk fra parkeringspladsen ved Vordborghallen, der bliver oversvømmet og kan være det i flere dage efter et regnskyl. Nu sender kommunen en slamsuger. Brugerne af Vordingborghallen er ved at være godt trætte af, at parkeringspladsen oversvømmes, når det regner.

- Og det er hver gang det regner, siger Per Damkjær Juhl fra Vordingborg badmintonklub til Sydsjællands Tidende.

- Afløbene er sandsynligvis ødelagte af træernes rødder. Og har været det i mindst 10 år, fortsætter han og er ligesom sine kolleger i klubben godt træt af at det sejler foran Vordingborghallen.

- Mange års forsømmelse af vedligeholdelse kan ses, konstaterer han.

Sydsjællands Tidende tager kontakt til Bjørn Buch i Vordingborg Kommune for at få klarlagt, hvem der egentlig har ansvaret for regnvandskloakken foran Vordingborghallen.

- Vejafvandingsbrønden er vores. Vi har driften af den, siger han, da vi taler med ham fredag formiddag, og han fortsætter:

- Vi har sendt en slamsuger; den er på vej en af de nærmeste dage.

Han håber, at oversvømmelserne skyldes nedfaldne blade og lignende, for så skulle problemet være løst med slamsugeren.

Forsømte kloakker Man skal holde tungen lige i munden, når man skal finde ud af, hvem der har ansvaret for hvilke brønde; nogen er nemlig kommunens, andre er Vordingborg Forsynings og andre igen er private.

Arealet omkring Vordingborghallen er privatfællesvej, og dermed er husstandene, der støder op til med til at betale for vedligeholdelsen.

- Vi har dog forpligtelsen på parkeringspladsen, fortæller Michael Kornbech, som har overtaget ansvaret for vedligeholdelsen af kloakkerne.

- Jeg har en fornemmelse af, at man tidligere har ageret, når der har været en udfordring, fortæller han til avisen.

Han oplyser, at kommunen har faste kontrakter på vedligeholdelse af de offentlige regnvandsriste og -kloaker, men ikke på de private fællesveje, som kommunen efter aftale drifter.

- Det er højst sandsynligt, vi laver om på det og får lagt det ind som faste driftsopgaver, siger Michael Kornbech, dog med det forbehold, at det i sidste ende handler om økonomi. Administrationen vil dog gerne sikre en fast vedligeholdelse af eksempelvis tagrender, nedsivningsbrønde, regnvandskloaker og lignende, da disse er med til at sikre, at de kommunale bygninger ikke tager skade.

- Men vi er altid afhængige af borgernes øjne, siger han og opfordrer folk til at skrive til trafikogpark@vordingborg.dk, hvis der er problemer med eksempelvis en kloak et sted.

Man kan også bruge App'en "Vordingborg Kommune Giv et tip"; fordelen ved app'en er i følge Michael Kornbech, at den automatisk oplyser GPS-koordinaterne, hvis man benytter den på stedet, hvor problemet er. Dermed er det nemt for kommunens folk, at finde det præcise sted.

Stort efterslæb Generelt har de forskellige regnvandsriste og -kloakker rundt om i kommunen det skidt. Det fortæller Bjørn Buch.

- Kommunen har 1.000 kilometer vej og de (regnvandskloakkerne, red.) er lavet nogenlunde på samme tid, og der er rigtig mange regnvandskloaker, der ikke har det særlig godt, konstaterer han og fortæller at det er et generelt problem for alle landets kommuner. Blandt andet ved han, at entreprenørvirksomheden Aarsleff er i gang med at køre sig selv i stilling til at reparere regnvandsriste og -kloaker over hele landet, men for kommunerne er det en bekostelig affære.

I administrationen har man dog et klart ønske om at få gjort noget ved de mange slidte regnvandskloaker.

- Vi arbejder på en plan, siger Bjørn Buch, men skyder ansvaret videre til politikerne; i sidste ende er det dem, der skal sikre, at der bliver sat penge nok af i kommunebudgettet, til at tingene kan blive renoveret. Bjørn Buch mener, at kloakkerne er på som en del af årets budgetforhandlinger.

Han fortæller også, at kommunen allerede er i gang med at renovere vej- og kloaknettet. Således lavede man sidste år vej og kloaker på Nyord, fordi man her havde store problemer, ligesom man lavede brønde langs gamle amtsveje samt ved Udby.