Populært floorball-initiativ udsat

Over 20 seniorer vil være med til særligt motionsinitiativ, der dog må udskydes grundet corona. Det var både et forskningsprojekt fra Københavns Universitet og en mulighed for at seniorer kunne have det sjovt, da firmasporten inviterede til et særligt hold med motionsfloorball for 60-plussere i Vordingborg Hallen i mandags.