Plejepersonalet er ALTID under pres

Normalt springer politikerne hurtigt over tilsynsrapporter, men der blev debatteret tryksår og farmødre, da der skulle godkendes plejecenterrapporter til sidste uges kommunalbestyrelsesmøde. - Det giver et rigtig godt øjebliksbillede, siger Mette Høgh Christiansen (S), der fremlægger sagen om tilsyn med alle kommunens plejecentre for kommunalbestyrelsen. Her er både 33 røde, 128 gule og 353 grønne felter, hvor folk internt i kommunen har vurderet alt fra medicinering til liggesår, behandlinger, rengøring og mad. Alt er blevet til "farvede felter".