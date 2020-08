Platform er pilrådden

- Det er uforsvarligt at opholde sig på den. Træet er fuldstændig råddent, fortæller Michael Kornbech i Vordingborg Kommune. Han fortæller, at det primært er platformens bærende konstruktion, der er rådden.

Michael Kornbech afventer i øjeblikket en pris på, hvad det vil koste at reparere platformen, hvorefter man vil prøve at finde pengene internt i afdelingen for Trafik og ejendomme.