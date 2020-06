Se billedserie I mandags kom der nye piktogrammer på parkeringsbåsene ved Lidl. Koncernens logo på de almindelige parkeringspladser, markering af handicapparkering, og så har børnefamilier fået deres helt egen parkeringsplads tæt på indgangen. Foto: Mille Holst

Parkeringsforvirring hos Lidl

Sydsjællands-tidende - 24. juni 2020 kl. 08:00 Af Mille Holst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Lidls parkeringsplads i Vordingborg er der forvirring om, hvor man må parkere og kunder har tilsyneladende fået bøder, fordi de er kommet til at spærre andre kunders biler inde. Lidl tager kritikken alvorligt og ændrer parkeringspladsen. Dagligvarebutikken Lidl på Marienbergvej i Vordingborg har renoveret sin parkeringsplads efter at Banedanmark har haft brugt en stor del af arealet til sine maskiner i forbindelse med arbejdet på jernbanen og Viadukten.

Parkeringspladsen har fået nye fliser, således at parkeringsbåsene nu er markeret med røde fliser i stedet for tidligere at være markeret med hvide streger. Desuden er båsene flyttet så de ikke ligger samme sted som de gamle båse. Det forvirrer kunderne, der kommer til at parkere i de gamle parkeringsbåse, for de hvide streger er stadig synlige i belægningen. Det fortæller Dennis Uhlenfeldt, der selv er kommet til at holde i de forkerte båse og i øvrigt har været vidne til at bilister har fået bøder fra politiet, fordi de har holdt forkert.

Kritik fra FDM

Hos FDM (Forenede danske motorejere) kan man godt forstå at folk kommer til at holde i de forkerte båse. Sydsjællands Tidende har sendt organisationen billeder fra parkeringspladsen og juridisk konsulent hos FDM, Dennis Lange, udtaler efter at have set dem:

- Det er ikke rigtig godt det her. Det virker lidt uigennemtænkt, for de hvide streger er jo ikke mindre tydelige end de nye røde felter.

Af samme grund synes han ikke det kan være rimeligt, at politiet har måttet udskrive bøder til kunder, der er kommet til at lukke andre kunders biler inde, fordi de har parkeret forkert. Han synes simpelthen ikke de gamle båse er tilstrækkeligt væk til at man kan klandre kunderne, at de holder forkert.

Dennis Lange er heller ikke begejstret for de tegn, der er skrevet i hånden på fliserne. Her har man nemlig først med rødt, siden med hvidt skrevet henholdsvis "Kør frem" og "P" samt tegnet pile.

- Enhver kan jo komme med et stykke kridt eller en spraydåse og skrive på fliserne. Det er sjældent det, man skal rette sig efter.

Der må ifølge ham ikke være tvivl om, hvor man skal parkere, og han opfordrer Lidl til at få gjort noget ved parkeringspladsen.

- Fra Lidls side bør man få de gamle båse til ikke at ligne gamle båse. Man bør få ordnet hele pladsen, siger han.

Tager kritik alvorligt

Hos Lidl tager man kritikken alvorligt.

- Vi har renset den (parkeringspladsen, red.) op så godt vi kunne, for at tydeliggøre de nye båse, men det er tydeligvis ikke godt nok, siger Morten Vestberg, kommunikationschef i Lidl. Efter at Sydsjællands Tidende kontaktede kæden i sidste uge, har den desuden sat gang i en omlægning af parkeringsarealet.

- Vi har nu taget kontakt til nogen, så der kommer piktogrammer med mere med de ansvisninger, man nu kan give, siger Vestberg, der regner med at arbejdet med at tydeliggøre parkeringsbåsene vil kunne være lavet om nogle uger.

- Hvilken løsning det bliver, kan jeg ikke sige endnu, men vi vælger den løsning, der er bedst egnet, slår han fast og anmoder indtil da om, at kunderne parkerer i de rigtige båse, så man undgår en situation som den Dennis Uhlenfeldt var vidne til, hvor kunder måtte tilkalde politiet for at udstede bøde til andre kunder, der uforvarende var kommet til at spærre de første inde.