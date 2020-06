Send til din ven. X Artiklen: Påbud ophæves: Vandet er nu rent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Påbud ophæves: Vandet er nu rent

Det har taget mere end ti år for Marienborg Gods på Møn at få helt styr på sit drikkevand, men nu skulle den være god nok. Godsets eget vandværk leverer endelig rent drikkevand til sine lejere, hvorfor kommunen ophæver sit påbud. I over ti år har der været bøvl med vandet fra Marienborg gods' eget vandværk. Lejerne på godsets område har ad flere omgange måttet købe drikkevand i lokale butikker, da embedslægen har frarådet at man drak vandet fra godsets vandværk.

Nu er vandet endelig rent.

- Ja, vandet er rent, fortæller Rolf Hoelgaard, der har siddet med sagen for Vordingborg Kommune i en årrække og han bekræfter, at kommunen derfor en af de nærmeste dage vil ophæve det påbud, man i sin tid gav, om at godset skal levere rent drikkevand.

- Ja, kommunen har omsider erkendt, at de ikke kan trække den længere med at melde vores drikkevand rent, siger Birgitte Natorp, indehaver af Marienborg Gods.

Godsets vandværk har i nogle år været underlagt et skærpet tilsyn af Vordingborg Kommune, og kommunen har hver måned fået foretaget prøver af vandkvaliteten. De seneste prøver har alle ifølge Rolf Hoelgaard været i orden.

- De overholder alle de krav, der er lovgivningsmæssigt, siger han og bekræfter også at prøverne over en længere periode har vist at vandkvaliteten gradvist er blevet bedre og bedre.

- Når vi ophæver påbuddet, skal UV-filteret heller ikke være i brug, siger Rolf Hoelgaard og bemærker at de målinger, der er foretaget på vandværket også er taget udenom UV-filteret.

Skifter nødforsyning

Marienborg Gods er ikke forbundet til nogen andre vandværker. I de perioder, hvor godset ikke selv har kunnet levere rent drikkevand til sine lejere, har man derfor heller ikke kunnet få rent drikkevand fra andre vandværker. Kommunen har ved en tidligere lejlighed påbudt godset at koble sig til Gammelsø vandværks forsyning, men det lykkedes den gang godset at få omgjort påbuddet. I marts måned i år har godsejer Birgitte Natorp ansøgt Vordingborg Kommune om at komme til at høre under Fanefjord vandværk fremfor Gammelsø; en anmodning politikerne har efterkommet, da ingen af vandværkerne havde nogen indvendinger. Dog stiller Fanefjord vandværk det krav, at godset selv skal etablere selve rørledningen og man tager desuden forbehold for levering af vand til godsets dyrehold.

- Vi kan sagtens levere vand til husene, men kan ikke garantere vand til deres husdyr pt, lyder det i sagsfremstillingen.

Rolf Hoelgaard fortæller, at så længe godsets eget vandværk leverer rent vand, er forbindelsen til et andet værk rent proforma. Der er kun tale om, hvor en eventuel nødforsyning skal komme fra.

- Hvis der senere hen kommer problemer med vandforsyningen igen, så kan de (godset, red.) blive påbudt tilslutning til det nye sted, supplerer Else-Marie Langballe Sørensen (SF), der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Vordingborg Kommune.

Til Sydsjællands Tidende fortæller Birgitte Natorp om grunden til at have søgt om en nødtilslutning til Fanefjord vandværk:

- Vores ønske om at blive flyttet fra Gammelsø vandopland til Fanefjord vandopland bunder i, at det vand, som Gammelsø vandværk kan levere, er det samme, som det vi selv trak op fra vores gamle boring. Det bliver hentet nede i 60 meters dybde, som vores gamle boring også gjorde, og har det samme høje indhold af klorid og florid, som vores gamle vand. Desuden har Gammelsø vandværk jævnligt problemer med kimtallet. Dog uden at de bliver pålagt de samme kogepåbud og analyser, som vi har måtte finde os i i mange år. Vi ville naturligvis ikke tilslutte os et vandværk, som ikke kunne levere bedre vand end det, som vi selv havde.