Overgange males nu

En læser henvendte sig for nogen tid siden til Sydsjællands Tidende, da hun syntes fodgængerovergangene i rundkørslen ved Prins Jørgens Allé og Valdemarsgade i Vordingborg trænger til en kærlig hånd. Avisen har fluks forelagt sagen for Bjørn Buch i Vordingborg Kommunes afdeling Trafik og Ejendomme, som gik i gang med at undersøge sagen nærmere. Han kunne godt se, at overgangene var meget slidt.

- Det bliver lavet imorgen, siger han til Sydsjællands Tidende tirsdag og fortæller, at der i kontrakten med asfaltentreprenøren står, at denne skal udføre arbejdet så snart de bliver bekendt med det.

- Men vi skal lige opdage det, siger Bjørn Buch og er glad for at avisens læser gjorde opmærksom på fodgængerovergangenes tilstand.

- Vi har 1.000 kilometer vej, så vi kan ikke se alt, konstaterer han men undrer sig alligevel over, at men midt i Vordingborg by ikke har lagt mærke til den nedslidte overgang. Han opfordrer kommunens borgere til at give lyd fra sig, når de bemærker noget, der bør ændres i det offenbtlige rum. Tips kan enten gives via kommunens hjemmeside eller en app - men man kan naturligvis også gå til sin lokalavis.