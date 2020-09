Ø til salg til fem-dobbelt pris

Fra Masnedø kan man ane ?Kalvø?, der kan blive din for 10 millioner. Arkivfoto.

Sydsjællands-tidende - 15. september 2020 kl. 15:15 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis øen ud for Masnedø kan sælges til prisen, så er der én, der har gjort en god investering i sin tid. Du må punge ud med 10 millioner, men til gengæld får du din egen ø i første parket til byggeriet af den nye Storstrømsbro.

Masnedø Kalv er blevet sat til salg til fem gange den pris, som ejerne betalte i 2007, hvor de købte øen med det 78 kvadratmeter store sommerhus for 1,75 millioner kroner.

Til gengæld er det ikke så ofte, at man kan købe sin egen ø, og i følge ejendomsmægleren er der godt 23.000 kvadratmeter at boltre sig på - i hvert fald som det er nu.

Området er nemlig - ligesom Ore og den sydlige del af Vordingborg - i fare for at blive oversvømmet, hvis havene stiger som forventet. Så i 2050 er der en risiko for, at man er ejer af det lokale svar på Atlantis, fremfor en egentlig ø.

Men mon ikke man kan nå at få glæde af den lidt inden det sker. Dog skal man være opmærksom på, at man selv skal stå for "færgedrift" til og fra øen - men der er anlagt en anløbsbro, så man kan lægge til problemfrit.

Sommerhuset ligger midt på øen og derfor lidt højere end resten og ifølge ejendomsmægleren - en københavnsk "liebhavermægler" er der tale om "norsk bjælkehytte fra 1950" med tagpap og græs på taget. Der er fem rum, et udhus og man får vand via egen brønd og vandpumpe. El-ledninger er der ikke lagt over på øen, men der er sat fire solpaneler op, der skaffer den nødvendige elektricitet til øen.

Til gengæld har man så vand til alle sider - og udsigt til Storstrømsbroen, der snart kommer til at gå på begge sider af øen, idet den nye føres den anden vej udenom Kalvø, i forhold til den gamle.