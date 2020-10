Et par gutter gik i onsdags i gang med at lægge nyt faldunderlag under den store kunstgynge. Foto: Michael Thønnings

Send til din ven. X Artiklen: Nyt underlag skal redde forulykkede kunstgynger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt underlag skal redde forulykkede kunstgynger

Sydsjællands-tidende - 08. oktober 2020 kl. 10:32 Kontakt redaktionen

Det milliondyre gyngekunstværk ved DGI Huset, har nu har fået nyt faldunderlag og er forventeligt snart klar til at åbne. Men problemerne har været mange hele vejen igennem, viser en aktindsigt, avisen har fået i sagen. Der har nærmest fra begyndelsen været massive problemer med det milliondyre gyngekunstværk, som Vordingborg kommune endelig fik stillet op ved DGI Huset i slutningen af august i år, men kort efter måtte demontere, fordi det ikke levede op til reglerne for legepladser - blandt andet på grund af et for dårligt faldunderlag.

Nu har man hos kommunen og arkitekten erkendt en del af problemet og i onsdags gik håndværkere i gang med at lave et nyt faldunderlag ved den store gynge, der står ud mod Københavnsvej.

Her fjernede de først de gamle ubrugelige faldmåtter og derefter blev der gravet 40 centimeter jord af hele vejen under, hvorefter der er blevet lagt et nyt underlag i stedet, som forhåbentlig kan godkendes.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Anne Marie Kamilles, kultur og fritidskonsulent, der har skullet stå for projektet, men chef i afdelingen, Jesper Kjærulff, bekræfter at arbejdet er lavet og at man i øjeblikket venter på en ny test foretaget af en legepladsinspektør.

- Der er bestilt en ny test hos Dansk Legepladsinspektion. De har lovet at prioritere opgaven, lyder det fra Jesper Kjærulff, der ikke kan komme det nærmere, hvornår gyngen kan tages i brug. Ud over test og godkendelser, skal der også laves en kommunal ibrugtagningstilladelse.

Jesper Kjærulff påpeger dog, at det er arkitektfirmaet - det portugisiske KWY - der har stået for opførelsen af kunstværket, der også sørger for at afholde udgifter og arbejdet med det nye underlag.

- Det er arkitekten der står for, ja, siger Jesper Kjærulff. Han påpeger samtidig, at så vidt han ved, så er det udelukkende faldunderlaget, der bliver gjort noget ved.

Sydsjællands Tidende har fulgt sagen, og har tidligere beskrevet at en uafhængig legepladsinspektør, Claus Hebo, har påpeget, at ud over, at faldunderlaget ikke var godt nok og også var for kort, så manglede gyngerne også sikkerhedskæder og godkendte beslag, for at leve op til gældende lovgivning. Men det er tilsyneladende ikke noget man har set på, i forbindelse med de nylavede tilpasninger.

Massive problemer Kunstværket var planlagt til at være kommunens velkomst til byen - et prestigeprojekt til 2,3 millioner kroner, der angiveligt er et af de største projekter som Legatudvalget under Statens Kunstfond har bidraget til de seneste fire år. Det har dog været ramt af en række problemer - også i perioden op til indvielsen.

Først var der problemer med forsinkelse og opsætning, siden ramte coronaen, der betød at de portugisiske arbejdere fra arkitektfirmaet, havde problemer med at komme hertil.

Desuden viser en aktindsigt i processen, som avisen har fået, at arkitektfirmaet havde massive problemer, med at få de danske arbejdere på pladsen til at lave det de ville have.

I juli skriver projektlederen fra KWY således til det danske firma, der står for udenomsarealerne, med en række punkter, der mangler at blive lavet. Allerede her nævner hun underlaget under gyngerne der er "ujævne, og "har brug for tilpasning".

Tiden går, og helt frem til tre dage før åbningen af værket den 20. august, spidser korrespondancen til - blandt andet fordi der ikke sker noget på pladsen med kunstværket og fordi der ikke dukker nogen folk op til at lave det, skal man tro arkitektfirmaet.

Det er angiveligt firmaet der har stået for at bygge og holde vandhuset, Morten C. Henriksen, der har været hyret ind til at stå for en del af anlægsarbejdet, og her skriver projektlederen, at de nok skal klare tingene, men at lige præcis underlaget under gyngerne, ikke er inkluderet i tilbuddet i forhold til at lægge ny jord.

Den - angiveligt desperate - chefarkitekt for KWY tager derfra selv teten og beder om at få tingene lavet med det samme.

- Så tager vi den (med betalingen, red.), når arbejdet er færdiggjort, skriver arkitekten ( på engelsk), blot tre dage før åbningen, hvor kunstudvalget, politikere og mange andre var inviteret til pindemadder, fest, fejring og "i-gang-gyngning" af det milliondyre kunstværk.

Derudover kom så problemerne med at gyngerne var farlige og ikke kunne leve op til gældende lovgivning for legepladser, som tidligere har været beskrevet i avisen.

Kunstværket "One, Two, Three Swing" blev oprindelig skabt til Tate Modern i London af den danske kunstnergruppe "Superflex", hvoraf to af medlemmerne oprindeligt kommer her fra egnen.

Statens Kunstfond har betalt broderparten, mens Vordingborg kommune har betalt omkring en million kroner, som de fik fra salget af Vordingborg kollegiet og satte af til "aktiviteter for unge" ved DGI Huset, hvor værket står.