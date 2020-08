Se billedserie Omkring 70 deltagere var mødt frem for at bidrage med ideer til Oasis Project i det gamle kursuscenter på Avnø. Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Send til din ven. X Artiklen: Nyt økosamfund vækker nysgerrigheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt økosamfund vækker nysgerrigheden

Sydsjællands-tidende - 19. august 2020 kl. 20:05 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folk kom fra nær og fjern for at høre om Oasis project, der er i gang med at omdanne det gamle kursuscenter på Avnø til højskole og økosamfund.

Omkring 70 deltog i søndags i et åbent hus på det gamle kursuscenter på Avnø, hvor en gruppe mennesker er i fuld gang med at indrette højskole og økosamfund under titlen Oasis Project.

Med arrangementet søndag havde initiativtagerne til hensigt at møde lokalbefolkningen og få ideer af dem til den videre udvikling - og omvendt fik de lokale stillet deres nysgerrighed og hørt om planerne for det gamle kursuscenter.

- Det her engagement, vi har mærket i dag, det har været rørende, lød det efterfølgende fra Bolette Nyrop, der samlede de forskellige input fra dagen sammen.

På en del af græsarealet ud mod vejen vil beboerne

have deres egen køkken- og urtehave. Arbejdet er

allerede så småt i gang. Foto: Mille Holst



Tror på samarbejde Langt de fleste deltagere kom fra lokalområdet, men enkelte var kørt helt fra hovedstaden, for at høre nærmere om Oasis project. En af deltagerne var Frida, der var taget til Avnø med sin søn Leander og forældrene fra Nyråd. De glædede sig alle over, at der igen kommer liv i bygningerne på Avnø, men Frida har også en mere professionel interesse i projektet. Hun arbejder nemlig med livsstilsmedicin, som hun kalder det, og er derfor nysgerrig efter, om et samarbejde kan komme begge parter til gavn.

- Jeg tror på, vi kan få et samarbejde igang her; vi har den samme baggrundsviden, det gør det nemmere at tale sammen, fortæller hun til avisen og synes iøvrigt, at det er en rigtig god idé af initiativgruppen, at inviterer de lokale til et møde.

Kristiane Ravn Frost i stedets gymnastiksal.

Foto: Jørgen Jørgensen



Stiller jord til rådighed En anden deltager på mødet er Agni Doppke fra Køng Gårdbutik.

- Jeg går meget ind for deres tankegang og det, de står for, siger hun til Sydsjællands Tidende og vil gerne stille sin jord og drivhuse til rådighed for Oasis Project.

- Vi har 10.000 kvadratmeter jord, der bare ligger hen og ikke bliver dyrket, siger hun og fortæller at der også er 1.200 kvadratmeter drivhus, der ikke er i brug.

- Vi skal ikke have nogen penge for at de bruger den, men der skal vel noget vand til, siger Agni Doppke, der således stiller jorden gratis til rådighed, men Oasis Project må selv betale for de udgifter der måtte komme i forbindelse med dyrkning af jorden og eventuel opvarmning af drivhusene.

- Jeg vil gerne bidrage til dette projekt, men ved ikke, hvad vi ellers kan bidrage med, siger hun.

Mere behøver hun dog ikke bidrage med. Det vakte nemlig stor begejstring, at en jordejer ikke langt fra Avnø har så meget jord, hun vil stille til rådighed for Oasis.

Agni Doppke fra Køng Gårdbutik stiller sine

10.000 kvadratmeter jord til rådighed for

Oasis Project. Foto: Mille Holst



Langsigtede planer Mødet på Avnø var bygget op om en introduktion af selve projektet med økosamfund og højskole og efterfølgende blev deltagerne delt op i mindre grupper, som diskuterede, hvad man kunne bruge stedet til og flere bød, ligesom Agni Doppke, ind med noget, de selv kunne bidrage med. Eksempelvis ankommer en af dagene en container med møbler fra Svend Gøngeskolen.

Dagen sluttede med rundvisning i bygningerne, og her kunne Dennis Juul fortælle, at man i øjeblikket er i fuld gang med at udskifte alle toiletter på stedet.

- De bruger cirka 18 liter vand til skyl. Vi udskifter med nogen der bruger to til fire liter, fortæller han, og sådan er initiativtagerne til Oasis Project i gang med flere tiltag. Varmesystemet skal ændres og Dennis Juul har en plan om at få det første biokulanlæg til Danmark. Det er nemlig ham, der har ansvaret for driften af bygningerne på Avnø, og han synes om både økonomien og restproduktet fra biokulanlæg, da der kan dyrkes grøntsager direkte i restaffaldet. Efter planen kommer der desuden solceller op på en bygning med fladt tag. Dén ansøgning er allerede sendt af sted.

De lokale ønsker Blandt de mange input på dagen var ønskerne om at lave filmaftner, teater, koncerter, korsang, folkedans, kunstudstillinger, kurser, workshops og iværksætteri på stedet. Man vil ganske enkelt gerne gøre stedet til et lokalt mødested med veganske fællesspisninger, folkecafé og kulturelle og sociale aktiviteter. Her tilbød eksempelvis Vordingborg Viseforening at stå for et arrangement.

Man vil gerne have gymnastiksalen i brug til lokale foreninger og samarbejde med gartneriet på Oringe om salg af økologisk grønt. Blandt de lidt større samarbejder var ideen om at arbejde sammen med Vordingborg Kommune om at få folk i arbejde.

Desuden vil folkene bag Oasis Project gerne i kontakt med lokale, der kan undervise på højskolen. Kan du byde ind med noget her, er du velkommen til at kontakte Kristiane Ravn Frost på kristiane@avnohojskole.dk

Bolette Nyrop samler trådene.

Foto: Jørgen Jørgensen