Nye rådhus-tegninger for otte millioner

Sydsjællands-tidende - 23. juni 2020

Onsdag aften køber kommunen tegninger for otte millioner, når det skal vælges, hvordan det nye rådhus skal se ud. Det oprindelige forslag fra borgercenter-tegnerne, er vraget.

Onsdag formiddag får byrådspolitikerne lov til at se de tre indkomne bud på, hvordan det nye rådhus i Vordingborg skal se ud, og til aftenens kommunalbestyrelsesmøde bliver de endelige tegninger valgt.

- Indtil nu, har vi været meget tilfredse, ud fra hvad vi har set, så nu skal vi vurdere, hvad der er det bedste forslag, siger kommunaldirektør, Lau Svendsen-Tune, der har været med i det bedømmelsesudvalg, der sammen med "fagpersoner" og udvalgte politikere, har skullet vælge og indstille hvilket forslag, som de mener politikerne bør pege på.

Og det er ikke bare et par streger på et stykke pergamentpapir, der skal tages stilling til.

- Samlet set har kontrakten en værdi af op til otte millioner kroner, i forhold til at vinderne skal fungere som totalrådgiver, påpeger kommunaldirektøren.

Således er det meningen at de tre udvalgte firmaer kommer med deres umiddelbare bud på det generelle udseende og ud fra det, skal der så tages stilling til en vinder. Vinderforslaget skal herefter rentegnes og tilpasses så også indholdet af det nye rådhus, passer til politikernes ønsker, ligesom der skal laves reelle arbejdstegninger, som håndværkerne kan arbejde ud fra.

- Men i første omgang skal der underskrives en kontrakt, så det juridiske er på plads, fortæller Lau Svendsen-Tune.

Efterfølgende har firmaerne der vinder det meste af året til at blive klar og det forventes først at man sætter hele byggeriet i udbud i foråret 2021. Herefter kan man vælge en entreprenør, der kan bygge, i løbet af sommeren. Derfor er vi også henne i efteråret 2021, før man reelt kommer i gang med selve byggeriet af det nye rådhus. Således bliver det også en ny kommunalbestyrelse, der får lov at flytte ind i nybyggeriet, engang når det står færdigt.

Dropper gamle tegninger

Men der kan som bekendt ske meget, når der bygges stort, og de seneste år er der ingen af de store kommunale byggerier, der er gået helt efter de oprindelige planer.

Det gælder blandt andet det nyligt færdiggjorte "borgercenter", der som bekendt skulle udgøre "fase 1" af et nyt samlet rådhusbyggeri. Derfor kan det måske også undre nogen, at man nu køber nye tegninger for opførelsen af et rådhus, når nu der rent faktisk var lavet tegninger af et samlet byggeri og rådhus - "fase 2". CASA arkitekter fra Næstved, tegnede således en plan over hvordan det samlede rådhus skulle se ud, men firmaet fik ikke lov at være med blandt de tre bydere, der skal vælges imellem onsdag.

- Der var ikke lavet andet end en tegning af hvordan det ydre kunne se ud. Der var ikke mere, siger kommunaldirektøren om hvorfor man ikke bare har brugt de planer, der tilsyneladende var.

- Der har jo også været nogen ting, så der var ikke lagt an til mere, siger han og påpeger at de fik lov at lave "fase 1", som gjaldt borgercenteret, mens det ny rådhus -"fase 2" - bliver lavet af nogle andre.

- Men det står i materialet, at fase 2 skal hænge sammen med fase 1, så det bliver et samlet rådhus, siger han og påpeger, at det har alle tre tegnestuer formået at gøre, i det, de har sendt ind som deres bud på et nyt rådhus.

I forhold til den reelle indretning, har kommunen hidtil lagt an til at det nye rådhus skal være "borgernes hus", forstået på den måde, at folket kan få lov at bruge den nye bygning og være med til at bestemme, hvordan den skal se ud og hvad den skal indeholde.

Her påpeger kommunaldirektøren, at det også stadig er planen, men alt afhænger af, hvad man vælger. Håbet er, at der i løbet af året kan komme et borgermøde eller noget lignende, hvor folk der brænder inde med en god idé, kan være med i sidste fase af planlægningen, inden de sidste streger slåes.