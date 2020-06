Se billedserie Ulrik Blindum fra Vejdirektoratet er klar til på mandag at genåbne Storstrømsbroen Besøgscenter på Masnedø.

Nye pavilloner og besøgscenter åbner

Sydsjællands-tidende - 03. juni 2020 kl. 16:03 Af Mille Holst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejdirektoratet genåbner besøgscenter på Masnedø og informerer om brobyggeriet i mindre målestok i små pavilloner ved Masnedøfortet og på stranden udfor Ahornvej. I takt med den gradvise genåbning af landet er også Vejdirektoratet i fuld gang med at gøre sit besøgscenter på Masnedø klar til sommergæster fra mandag den 8. juni. De interaktive stationer, hvor man på Ipads kan vælge forskellige film og lydklip er dog fjernet; i stedet kører filmene fast i ring. Det fortæller Ulrik Blindum, der til daglig har opsyn med besøgscentret og er den, der modtager skoleklasser på stedet. Det sidste forventer han ikke vil ske før efter sommerferien på grund af de nuværende afstandskrav på en meter - med mindre der er skoleklasser, der insisterer og besøget kan gennemføres udendørs.

Indendøre, hvor en udstilling via film, plancher, billeder og materialer beretter om arbejdet med at bygge den nye Storstrømsbro har der indtil Coronakrisen satte ind været et stykke over 100 besøgende på lørdage og cirka 25 besøgende i løbet af en almindelig hverdag. Med genåbningen i næste uge, er der grænser for, hvor mange, der kan lukkes ind ad gangen, men Ulrik Blindum forventer ikke, det bliver et problem.

- De plejer at komme som perler på en snor, siger han og henviser til at gæsterne er kommet meget spredt i løbet af åbningstidsrummet. Trods restriktioner og krav om afspritning, vil der ikke umiddelbart stå vagter ved indgangen.

- Det vil i høj grad være op til besøgende selv at overholde reglerne, så de ikke klumper sammen, fortæller Ulrik Blindum og fortsætter:

- Men der er jo overvågning, så vi kan se, hvis det bliver ekstremt.

Pavillonfortællinger Hvor den nye Storstrømsbro rammer henholdsvis Falster og Masnedø har Vejdirektoratet opstillet to små pavilloner med bænke. Her kan man på plancher læse om, hvordan broen skal se ud, hvordan arbejdet skrider frem, og her er informationer om nogle af de planter og dyr, der lever på stedet: Digesvaler, padder og japansk pileurt.

Udfor Masnedøfortet er inddæmmet et område,

hvor en af bropillerne snart vil blive opført.

Pavillonerne er også brugt af fårene på Masnedø, der søger ly her for vin og vejr. Er pavillonen således optaget, når man kigger forbi, kan man i stedet gå forbi den og ud til klinten, hvor der er udsigt over Storstrømmen til Falster. Her kan man ligeledes se det område udfor øen, der er blevet inddæmmet, og hvor en af bropillerne henover sommeren bliver rejst.

Fakta - Storstrømsbroen Besøgscenter genåbner 8. juni. Her er åbent hverdage klokken 10-15 samt første lørdag i måneden.

- Der er endnu ikke taget stilling til om centret holder åbent i juli måned.

- Eventuelle ændringer i åbningstiden kan ses på vd.dk/stortstromsbroen

- Storstrømsbroen forventes at stå færdig i begyndelsen af 2024.

