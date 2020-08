Se billedserie Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler viser Trellemarken frem, hvor der i løbet af september bliver etableret områder, der skal inspirere borgerne til at gøre deres egne haver vildere til glæde for biodiversiteten. Foto: Mille Holst

Nu skal vi lære at være vilde

Sydsjællands-tidende - 30. august 2020

Vordingborg Kommune vil hjælpe borgerne til at tænke biodiversitet ind i deres egne haver. Projektet "Vild med vilje" skal gennem arealer med vilde blomster og planter give borgerne inspiration til at komme i gang. Trellemarken i Vordingborg bliver det første sted.

Et nyt projekt i Vordingborg Kommune skal inspirere borgerne til at gøre deres egne haver mere vilde. Hensigten er at styrke biodiversiteten generelt i kommunen, og ifølge naturvejleder Christina Kaaber-Bühler behøver det hverken se rodet eller vildt ud.

- Jeg har set folk, der har "staudebede" men med vilde planter, fortæller naturvejlederen, der står bag "Vild med vilje" projektet.

- Selv på de små arealer kan vi gøre en forskel, mener Christina Kaaber-Bühler.

Sten er vigtige både for insekter og for mosser

og lav. Foto: Mille Holst



Inspiration på gåturen Et af de første steder, Vordingborg Kommune laver mindre områder med eksempler på vild natur, der gavner biodiversiteten, er på Trellemarken i Vordingborg. Arbejdet går igang i september og vil for alvor kunne ses, når blomsterne blomstrer næste år.

- Langs stien i Trellemarken og langs hegnet kommer vi til at have forskellige elementer af naturtiltag, man kan etablere i sin egen have, siger Christina Kaaber-Bühler og nævner særligt tre ting, der er vigtige for dyrelivet i haven: Man skal have sten, som insekter og padder bor i og som lav og mosser gror på; man skal have dødt ved (eventuelt i form af en kvasbunke), som mange svampe og biller lever i og man skal have vilde blomster samt blomstrende træer og buske, som naturligt hører hjemme på vore breddegrader.

Tidsplan [list] Vild med Vilje er et projekt, der etableres henover årene 2020-2022. Arealerne, der bliver del af projektet forsynes med skilte og informationsfoldere.

I september etableres arealer på Trellemarken i Vordingborg.

I løbet af efteråret 2020 etableres også arealer på Vintersbølle overdrev og ved Borre.

I Præstø har lokalforum ønsket mere biodiversitet og derfor bedt om at blive en del af projektet. Der er borgermøde 8. september klokken 18-22 i Bio Bernhard om, hvilke arealer, der skal bruges. Man forventer at komme igang med at etablere arealerne senere i år.

I Vordingborg bliver både Rådhusparken, Kirkeengen og området omkring parkeringspladserne i Kirkeskoven i løbet af 2021 en del af biodiversitetsprojektet.

Kommunen håber også at få lavet områder i Mern og Ørslev og hører gerne fra borgere, der har gode ideer til, hvor det kan være.





[/list] [list][/list] Dødt ved og krat er vigtigt. Derfor lader

kommunen også døde træer stå eller ligge,

hvor de hører til. Foto: Mille Holst



Ændrer folks syn - Med "Vild med vilje" skal vi ikke redde biodiversiteten; vi skal forklare, hvorfor man gerne må afsætte noget mere areal til vild natur, siger Christina og håber, at kommunens tiltag kan være med til at folk ændrer syn på eksempelvis brændenælder og tidsler, så de ikke blot betragtes som ukrudt og fjernes fra haverne. Eksempelvis forklarer hun, at sommerfuglen Nældens takvinge lægger sine æg på brændenælder, mens andre udklækkes på tidsler.

- Sommerfuglebuske er en god nektarkilde, men den er ikke levested for nogen. Her er ingen æg og larver. Det er der i brændenælderne, siger naturvejlederen og opfordrer til, at man levner plads til brændenælder og tidsler, når man planter en sommerfuglebusk.

- Folk har indrettet deres haver meget forskelligt. Det er det, der ligger i biodiversitet, siger Christina og vil gerne have folk til at vælge de oprindelige planter, der er rige på nektar, fremfor de forædlede planter, man får fra eksempelvis planteskolerne.

I England er man langt bedre end i Danmark til at mærke frøposer og planter, som er bivenlige. Hvis man køber disse, skal man dog være opmærksom på, at vi i Danmark ikke nødvendigvis har de samme bier og insekter som i England.

Kællingetand kan gro de fleste steder.

Foto: Mille Holst



Vild på den nemme måde Kan man ikke helt overskue at skulle sætte sig ind i, hvilke vilde planter, man kan dyrke i sin have, så er der andre nemme måder at hjælpe biodiversiteten på. Det nemmeste er at holde op med at luge ukrudt væk. Dermed kommer der helt automatisk vilde planter frem. Man bør heller ikke bekæmpe bladlus eller edderkopper i eksempelvis vinduesrammerne, for de er føde for andre dyr. Desuden kan græsplænen slås hver 14. dag eller en gang om måneden fremfor en gang om ugen. Christina opfordrer desuden til, at man undlader at slå kløveren i plænen, i den periode, den blomstrer, eller lader et område med bellis stå.

- Om det er fem procent af din have eller 95 procent, du afsætter til vildt...Det vigtige er, at du begynder at overveje, hvad der vil have en betydning, siger Christina. Hun fortæller desuden, at græssende dyr er helt essentielle for biodiversiteten.

- Ellers springer det hele i krat eller skov, siger hun og betragter lidt sig selv som en hest, når hun passer sin egen have.

- Jeg fjerner nogle af de planter, jeg ved, breder sig meget, siger hun og nævner, at det iøvrigt ikke betyder noget, om man placerer sin kvasbunke i solen eller i skyggen. Det er nemlig forskellige dyr, der vil benytte bunken afhængigt af, hvor den er placeret.

På samme måde lader kommunen også døde træer stå eller ligge.

Forslag til vilde planter Lancet vejbred er vært for sommerfuglen okkergul pletvinge og findes ofte i græsplæner. Kan graves op af græsplænen og flyttes.

Løgkarse er værtsplante for sommerfuglen Aurora.

Kællingetand er en ærteblomst, der henter kvælstof fra luften og binder det i jorden. Den kan bruges som bunddække på en solrig plads i al slags jord og er vært for sommerfuglen almindelig blåfugl.

Strandkarse kan spises og smager af wasabi, hvorfor den også kaldes nordens wasabi.[color=#0000ff" style="background-color: rgb(255, 255, 255);] [/color]

Lægeoksetunge giver nektar til bier med lange tunger - eksempelvis humlebier.

- Nogen vil helt sikkert synes, det er sjusk, at kommunen ikke har fjernet det døde træ, men det er helt bevidst, siger naturvejlederen.

En art af Rødtop findes på Trellemarken.

Foto: Mille Holst



Hjælper på vej Christina Kaaber-Bühler har ikke noget imod, at borgerne indsamler lidt frø til eget brug fra kommunens Vild med Vilje arealer, men man må ikke øve rovdrift på planterne eller grave dem op. På sigt vil kommunens naturvejledere desuden hjælpe folk med at indsamle frø.

- Vi vil lave offentlige ture, hvor vi fortæller om, hvordan man kan samle og implementere frøene i ens egen have, fortæller Christina Kaaber-Bühler.