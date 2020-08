Se billedserie Omkring tyve deltog i borgermødet, der havde til formål at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fremme etableringen af cykelstier på statsvejene mellem Lendemarke og Langebæk. Foto: Mille Holst

Nu skal der kæmpes for cykelstier

Sydsjællands-tidende - 07. august 2020 kl. 06:02 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere fra Møn og Sydsjælland er nu klar til i fællesskab at arbejde for at få cykelstier på de statslige veje mellem Lendemarke og Langebæk. Folketingspolitikere og lokalpolitikere er også med.

Da Kalvehave lokalråd i går inviterede til møde om behovet for cykelstier, deltog både borgere fra Møn og fra Kalvehaveområdet. Begge steder er man nemlig bekymret over forholdene for cylister på statsvejene. Formålet med mødet var at nedsætte en arbejdsgruppe, som overfor folketingspolitikere, trafikministeren, pressen og befolkningen kan synliggøre behovet for cykelstier på begge sider af Storstrømmen.

Blandt deltagerne, der også talte den lokale folketingspolitiker Katrine Olldag (R), var der stemning for at samarbejde på tværs af vandet og man nedsatte en arbejdsgruppe på fire mand - to fra Møn, to fra Sydsjælland - som tovholdere.

Gruppen består af Teknikudvalgsformand i Vordingborg Kommune, Michael Larsen (R), Jan Hansen (freelancer Ugebladet for Møn), Rasmus Oxfeldt Larsen (S) og Per Antonsen fra Kalvehave Lokalråd. Derudover tilkendegav Krista Steffensen at Stege Lokalforum vil medvirke som sparringspartner. Hun sørger desuden for at oprette facebookgruppen "Cykelstier nu", så interesserede kan følge med her og komme med ideer.

Folketingspolitiker Katrine Olldag (R) og

lokalpolitiker Michael Larsen (S) deltog i mødet.

Foto: Mille Holst



Fakta skal overbevise Katrine Olldag rådgav mødedeltagerne om, hvordan de kan komme igennem til folketingspolitikerne.

- Jeg tror helt klart på, at ordførervejen er den rette vej, sagde hun, men rådede til at man i sin henvendelse til politikerne ikke fremkommer med egne holdninger, men simpelthen holder sig til fakta som antal turister, trafikanter, fart og så videre.

- Politikerne vil gerne cykelstier; holdningen er der allerede. Der skal bare kommes med benhårde faktuelle informationer, fortsatte hun og syntes informationen om at tyskertoget, når Fehmern Bælt er bygget færdigt, i Danmark kun skal stoppe i Vordingborg og København.

- Det er et godt argument med toget, der kun standser i Vordingborg og cykelturister fra Berlin står af, sagde hun og vil selv bruge sine kontakter på Christiansborg til at få skabt interesse blandt partiernes trafikordførere. De er nemlig dem, der i sidste ende fordeler pengene rundt om i landet. De radikales egen trafikordfører har ifølge Katrine Olldag allerede tilkendegivet, at han vil bakke op om cykelstierne fra Lendemarke til Langebæk.

- Det er vigtigt, vi får påvirket i vores eget parti og sikrer, at der bliver afsat nogle penge til cykelstier, lød det fra Brian Bressendorff (S), som også var tilstede under mødet, og han er enig med Olldag i, at især SFs Anne Valentina Berthelsen, skal holdes løbende orienteret. Hun sidder i folketingets trafikudvalg - som den eneste fra Sjælland - og er allerede bekendt med problemerne med de manglende statslige cykelstier i Vordingborg Kommune.

Flere penge er på vej Gennem mange år - nogen mente næsten 50 år - har man på Møn kæmpet for at få etableret cykelstier på statsvejene, og gennem flere år har Vordingborg Kommunes borgmester en gang om året henvendt sig til trafikministeren for at forsøge at sætte skub i etableringen af cykelstier.

Hvert år har ministeren dog svaret tilbage med et afslag.

Katrine Olldag forklarer, at man nationalt laver en ny trafikplan hvert 10. år. den sidste er fra 2009 og her blev blandt andet sat en pulje af øremærket cykelstier.

- Cykelstipuljen var sidst på en milliard kroner. Den var udmyntet i 2016, siger Katrine Olldag og forklarer, at der derfor siden 2016 ikke har været flere penge til statslige cykelstier. Det undrer hende, at ministeren ikke har formidlet dette tilbage til kommunen i sit svar.

- Jeg tror cykelstipuljen bliver større den her gang. Måske halvanden til to milliarder, fortsætter folketingspolitikeren. pengene fordeles suverent af trafikordførerne, og det er netop derfor Olldag foreslår, at det er dér man koncentrerer sin information.

Tegningerne er klar Ifølge Flemming Tejmers fra det hedengangne Møn Nu, ligger der færdige og politisk godkendte plantegninger over de mønske cykelstier.

- Det er bare at trykke på knappen, sagde han, da han på mødet gennemgik de seneste års arbejde med at få realiseret cykelstierne.

På statsvejen mellem Langebæk og Kalvehave

er der ingen cykelsti og kun omkring 25 centimeter

fra den hvide markering til rabatten. Foto: Mille Holst



Anderledes ser det ud for de Sydsjællandske cykelstier. Dem er der ikke lavet planer til, men borgerne her er ikke et øjeblik i tvivl om, at en cykelsti mellem Langebæk og Kalvehave er nødvendig.

- Bilerne kører godt nok kun 80 kilometer i timen, men de kører godt nok tæt på, lød det eksempelvis fra Flemming Tejmers, og andre fortalte, at statsvejen er blevet skolevej efter at Kalvehave skole blev nedlagt.

- Bussen tager tre kvarter, på cykel tager det 20 minutter, men vi giver ikke vores børn lov til at cykle der, lød det eksempelvis fra en af deltagerne.