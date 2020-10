Se billedserie Den nye cykelsti under Viadukten starter pludseligt som en udløber fra fortovet. Kommunen går nu i gang med at lave stykket herfra og rundt i krydset på Marienbergvej. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Nu kommer løsningen for cyklister i Viadukten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kommer løsningen for cyklister i Viadukten

Sydsjællands-tidende - 25. oktober 2020 kl. 20:01 Af Mille Holst mille.hols@sn.dk Kontakt redaktionen

Banedanmark har været i gang med at lave fortov og cykelsti under Viadukten i Vordingborg. Kommunen skal nu i gang med sin del af projektet, der tæller cykelsti rundt i lyskrydset på Marienbergvej. På Rampen får cyklister dog ikke bedre forhold. Længe har cyklister været bekymrede over den trange plads under Viadukten, der forbinder Ore med resten af Vordingborg, men i disse uger er Bandedanmark og Vordingborg kommune i fuld gang med at etablere cykelsti på stedet.

Den første strækning er allerede lavet. Fordi der er tale om første del af et større projekt, ser løsningen dog mystisk ud. Men Bjørn Buch, der er fagchef i Vordingborg kommunes afdeling for Trafik og Ejendomme, fortæller til Sydsjællands Tidende, at den resterende del af projektet bliver lavet i løbet af de kommende uger.

I de kommende uger ændrer kommunen forholdene

for gående og cyklister i lyskrydset. Når den er færdig

skal cyklister og gående deles om en bane rundt i

svinget. Foto: Mille Holst



Snart laves cykelsti rundt i krydset I øjeblikket er der etableret cykelsti i hele strækningen fra rampen og op til krydset Orevej/Marienbergvej.

I den anden side af vejen, må cyklister, der kommer fra Marienbergvej og Volmersgade cykle på selve kørebanen. Først halvvejs nede mod Viadukten fra lyskrydset begynder en cykelsti, som derefter fører gennem Viadukten og er koblet på cykelstien langs Orevej.

Men planen er, at asfalten skal fortsætte helt op til lyskrydset og rundt i svinget.

- Ved Netto er vi ikke færdige, men der skal laves en fælles fortov/cykelsti, fortæller Bjørn Buch om stykket fra lyskrydset og ned til den nye cykelsti ved Rampen.

- Vi er i dialog med politiet om en løsning og om skiltning, fortæller Bjørn Buch, der forventer at stykket bliver lavet i løbet af oktober måned.

Indtil stykket ved lyskrydset er lavet må cyklister fortsat køre på kørebanen og så senere dreje ind på cykelstistykket, men det er som sagt kun i kort tid endnu.

- Vi forværrer ikke forholdene for nogen, lyder det fra Bjørn Buch, der glæder sig over at man i Trafiksikkerhedsrådet for nylig har besluttet løsningen med den fæølles cykelsti/fortov rundt i krydset.

Den dobbeltrettede cykelsti fra Brovejen ned ad

Rampen slutter ud for det gule hus. Herefter skal

cyklister krydse kørebanen og cykle på vejen de

sidste 100 meter ned til Orevej. Foto: Mille Holst



Cyklister krydser fortsat Rampen Kommer man på cykel fra Brovejen er der fortsat dobbeltrettet cykelsti kombineret med fortov i venstre side af vejen - men kun ned til det gule hus midt på Rampen. Her stopper cykelstien.

- Cyklisterne skal krydse Rampen, fortæller Bjørn Buch, der dog er opmærksom på, at denne løsning ikke er optimal - slet ikke i morgentrafikken.

- Sådan var cykelstien også før, siger han, men oplyser, at man internt i Vordingborg kommune diskuterer, hvordan man kan lave en bedre løsning for cyklisterne på netop Rampen.

- Men det er et større projekt, siger han, hvorfor der næppe kommer en løsning her foreløbig.

Hvad er hvad? Mellem kørebanen og fortovet er

etableret et ”overkørbart areal”, der skal gøre det

nemmere for lastbiler at komme rundt i svinget.

Men for gående er det svært at se, hvad der er fortov

og hvad der er vej. Foto: Mille Holst



Ekstra plads til lastbiler I T-krydset Rampen/Orevej er der på hjørnet ned mod Viadukten lagt asfalt i to forskellige niveauer.

- Det yderste er et overkørbart areal, fortæller Bjørn Buch og forklarer, at der er forholdsvis smalt dér, hvorfor store lastbiler har brug for lidt ekstra areal, når de skal dreje.

Om gående på stykket kan se, hvad der er fortov og hvad der er "overkørbart areal" må tiden vise. Sydsjællands Tidendes udsendte fandt det i al fald svært på stedet at vurdere, hvad der var hvad. Ifølge Bjørn Buch vil kommunen ikke umiddelbart skilte med, hvad der er hvad, men hvis det viser sig at bliver et problem på stedet, kan man tage det op senere.