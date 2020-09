Nu kommer biogasanlægget ved Køng

Arkæologer er i fuld gang med at finkæmme jorden ved Køng, hvor et nyt biogasanlæg skal opføres. Så snart arkæologerne er færdige begynder selve anlægsbyggeriet, lyder meldingen fra Nature Energy. På marken ved siden af Maglegården ved Køng er arkæologer fra Museum Sydøstdanmark i fuld gang med arkæologiske udgravninger.

- Vi er fuldstændig klar til at gå i gang, siger han og forventer at biogasanlægget står færdigt og er taget i brug om halvandet år - forudsat at arkæologerne ikke finder noget spændende i jorden, hvilket i så fald vil forsinke byggeriet.

Ole Hvelplund ved, at borgerne i området er bekymrede over at blive naboer til et biogasanlæg, men han er overbevist om, at bekymringen bliver gjort til skamme.