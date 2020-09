Det var ikke - som her ved juni-mødet - en plastikskærm der splitter John Pawlik og Heino Hahn, men derimod en legeplads i Stensved, der nu må lade livet. Arkivfoto: Michael Thønnings

Nogle legepladser skal sælges - andre åbnes

Sydsjællands-tidende - 24. september 2020 kl. 20:02 Af Michael Thønnings

Der var ikke megen debat om den kommende ensretning af legepladser i kommunen - blot en intern strid i Nye Borgerlige. Der var splittelse mellem Heino Hahn og hans kompagnon hos "Nye Borgerlige", John Pawlik, da der skulle diskuteres planer for legepladser, men ellers var der forholdsvis stille omkring den relativt kontroversielle "strategi for legepladser", der ensretter og prioriterer alle legeplader i kommunen - og dermed også lukker nogle af dem.

Udvalgsformand Michael Larsen (R) talte dog om, at det havde været en "god proces" og at det betyder, at der bliver lavet nye legepladser centralt - i købstæderne forstås - ligesom der bliver afsat en pose penge til at vedligeholde dem man beholder.

- Desuden åbner vi op for borgerne på daginstitutionernes legepladser, så alle kan bruge legepladserne, når institutionerne lukker - frem til klokken 21, lød det fra udvalgsformanden, inden Britt Skovgaard (S) lige måtte indskyde at det altså ikke gælder endnu, for institutionernes legepladser er ret tillukkede grundet corona.

Kontroversen mellem Heino Hahn og John Pawlik skyldtes legepladsen i Stensved, hvor de begge hører hjemme.

Her fortalte Heino Hahn om at legepladsen i Stensved - der står til at blive lukket - er det sted, hvor de lokale dagplejemødre mødes.

- Og de kan ikke bruges skolerne, lød det fra Heino Hahn, der mente at have opbakning fra John Pawlik, der derfor følte sig nødsaget til at rejse sig og tage ordet.

- Vi ved der er ballade ved den i Stensved, så naboerne bliver glade, når den er væk, lød det fra Pawlik, der stemte med flertallet fremfor Heino.

Britt Skovgaard kommenterede så til gengæld at der kun er én dagplejer i Stensved.

- Men der kommer flere, indskød Heino Hahn, der åbenbart ved noget ingen andre ved i og med dagplejen generelt set igen ser ud til at skulle opleve nedskæringer, afhængig af hvordan budgetforhandlingerne ender.