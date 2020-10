Hvad meningen er, står hen i det uvisse, men det har ikke været helt ligetil at sætte den store ?smiley? op ved motorvejen lige før Bårseafkørslen. Det er dog foregået uden tilladelse og nu er den taget ned igen... Foto: Michael Thønnings

Mystisk: Ingen vil kendes ved skrigende mega-smiley på motorvejen

Sydsjællands-tidende - 28. oktober 2020 kl. 16:04 Af Michael Thønnings

Et enormt gult smiley-skilt er sat op ved motorvejen nær Bårse - men hvad er meningen? I de seneste uger har et flere meter højt skilt med et skrigende smiley-ikon kigget på bilisterne, der kører syd af Sydmotorvejen, men ingen ved tilsyneladende hvem der står bag og hvad det betyder.

Flere har ellers undret sig - også her på avisen - hvor vi har prøvet at tale med nogle af de beboere, der bor lige op til skiltet, men de har ikke bemærket det eller set nogen sætte det op.

Det står således på et vanskeligt tilgængeligt sted - midt i et skovområde, hvor den eneste mulighed for at komme dertil via bil, reelt er via motorvejen. Det har dog krævet at skilteopsætteren er standset på motorvejen og har forceret en grøft og et højt trådhegn, med det store skilt på slæb. Alternativt skal de være gået gennem skoven slæbende på den cirka to gange tre meter gule skrigende fyr.

Til jagt Området, hvor skiltet står er primært skov og er blandt andet udlejet til jagt eller bruges af folk, der går tur. Ejeren er Gerner Wolff-Sneedorff på Engelsholm Gods ved Tappernøje og da avisen spørger ham til skiltet, er det første gang han hører om det.

- Det er ikke noget jeg kender til og der er ikke nogen der har spurgt om tilladelse til at sætte det op, siger Gerner Wolff-Sneedorff.

Han påpeger at de træbukke som skiltet er sat på, er nogen som står der i forvejen og de er tidligere blevet brugt til at hænge skiltning op - eksempelvis ved valg, hvor politikere har fået lov at hænge plakater der.

- Vi lejer området ud til jagt, men der er heller ikke nogen af dem, der har talt om at sætte et skilt op, siger han.

Han fortæller desuden, at den eneste aftale der er lavet for området for nylig, er med Vejdirektoratet, der har fået lov at bruge hans jord i forbindelse med udskifting af hegnet derude, og det lader heller ikke til at de eller andre offentlige myndigheder har gang en særlig trafikkampagne, som skiltet kunne være en del af.

I mulm og mørke Så hvad er betydningen af skiltet? Det vil ejeren - og naturligvis også vi her på avisen - gerne vide. Er det noget politisk? Er det en kommentar til trafikken? Er det sjov og ballade?

Sagen er, at der ikke umiddelbart står noget som helst ved skiltet. Det er udelukkende smiley-figuren, der er lavet så den ligner maleren Edward Munchs ikoniske "skriget"-maleri, der i øvrigt et helt almindeligt smiley-ikon blandt valgmulighederne, når man skriver en sms.

Og når der nu ikke er noget tekst eller andet, der kan identificere ejermanden eller budskabet, så kan man vel egentligt bare undres over at nogen har gidet lave det store skilt og slæbe det ud til skoven ved motorvejen.

- Det må være nogen der har gjort det fra motorvejssiden i nattens mulm og mørke, men nu hvor jeg her blevet gjort opmærksom på det, så tager vi ud og får det pillet ned, siger Gerner Wolff-Snedorff, der påpeger at det vil blive gjort i den nærmeste fremtid, i og med det ikke umiddelbart fremstår anstødeligt eller direkte generende.

Hvis nogen har en forklaring på hvad meningen med den mystiske smiley er, eller måske endda har stået for at sætte det op, så hører vi meget gerne fra vedkommende. Avisen kan kontaktes på redaktion.sydtid@sn.dk eller 41 17 09 32.