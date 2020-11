Alt tegner til at Køng Museum (foto) og Museusmgården i Keldbylille ryger ud af Museum Sydøstdanmark. Årsagen er en politisk beslutning, der dog ser ud til at bero på misforståelser og fejlforltokninger af en gammel rapport. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Misforståelser risikerer at lukke små museer... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Misforståelser risikerer at lukke små museer...

Sydsjællands-tidende - 04. november 2020 kl. 07:58 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Det kommer formentlig til at betyde en lukning af Museumsgården i Keldbylille - måske også Køng Museum - at politikerne i forbindelse med budgetbesparelserne har trodset alle ønsker fra frivillige og museer, og blindt fulgt forvaltningschef Jesper Kjærulffs planer om at få udskilt de to små museer fra Museum Sydøstdanmark og overlade dem til at drive sig selv - alene på basis af frivillige.

Ingen andre end forvaltningschefen har tilsyneladende ønsket eller krævet udskillelsen, der ser ud til at blive gennemtrumfet, til trods for at forvaltningschefen både har haft lovet, at ingen ville "få vredet armen om", men at det hele skulle foregå frivilligt, ligesom der ikke skulle være tale om besparelser.

Men nu sker det hele så alligevel, og som konsekvens har bestyrelsen på Museumsgården i Keldbylille bebudet, at de alle trækker sig ved en ekstraordinær generalforsamling den 15. november, da de ikke ønsker at stå for driften af museet, som det er lagt op til fra forvaltningens side. Det skriver Sjællandske, der påpeger at bestyrelsen faktisk troede at planerne var skrinlagt, indtil de læste om dem her i avisen.

Forvaltningschefen afviser dog både at der er tale om en besparelse, ligesom han henviser til, at "udskillelsen" af de små museer, er politikernes beslutning.

Udskillelsen var ellers en del af budgetforligets sparekatalog, hvor det fremgik at man betaler Museum Sydøstdanmark 500.000 for at drive de to museer, men at man kan slippe med at betale omkring 100.000 mindre direkte til Køng og Museumsgården, hvis de "udskilles".

- Det er ikke en besparelse. Sådan står det, men vi trækker en halv million fra Museum Sydøstdanmark, mens de to museer (Køng og Museumsgården, red.) får omkring 420.000-430.000, siger Jesper Kjærulff.

Men det de får, er jo også mindre end 500.000. Er det så ikke en besparelse?

Jaja, det kan man sige. Men der er mange andre ting, lyder det fra kulturchefen, der uddyber.

- Der bliver ikke sparet på museerne som sådan. Det er Museum Sydøstdanmark der får nogen penge, som vi tager hjem, siger han.

Gammel rapport En ting er dog pengene - noget andet er baggrunden for at udskille de to museer. Her har man fra forvaltningens side hele tiden peget på en evalueringsrapport fra Slots- og kulturstyrelsen fra 2017, der anbefalede at man udskilte de to museer, fordi styrelsen vurderede, at standarden ikke er lige så høj, som på andre af Museum Sydøstdanmarks afdelinger.

Her er dog kun tale om anbefalinger - og altså ikke noget som kræves - men Jesper Kjærulff har holdt fast. Selv efter man i 2019 havde en dialog med både Museum Sydøstdanmark og museerne i Køng og Keldbylille, der alle afviste og gjorde klart, at de ikke var interesserede.

Men i stedet for at stoppe der, arbejdede Jesper Kjærulff videre med planerne og fik tilsyneladende overbevist politikerne i forbindelse med budgetforhandlingerne. Her kunne han som argument bruge, at Slots- og kulturstyrelsen i en mail til Museum Sydøstdanmark i august i år havde spurgt hvad status var og om hvad Vordingborg kommunes holdning var til anbefalingen om at udskille de to museer.

Men det er jo stadig bare en anbefaling. Det er vel ikke et krav at udskille de to museer?

- Der er jo en grund til de anbefaler det. Vi lytter til anbefalingerne. Vi vil gerne leve op til dem, lyder argumentet fra Jesper Kjærulff som baggrund for at følge de tre år gamle anbefalinger, som ellers er afvist af alle andre.

- Og vi fik jo en besked fra Slots- og kulturstyrelsen, der spurgte om hvor langt vi er i processen, siger han og henviser til mailen fra styrelsen.

Men det er vel stadig ikke et krav?

- Det kan du sige, men hvis vi vil bevare den høje kvalitet, så må vi se om vi kan løfte den her opgave og lytte til styrelsen, siger Jesper Kjærullf, der igen henviser til evalueringsrapporten.

Men Museum Sydøstdanmarks bestyrelse og direktør har jo afvist det og der er ingen der har sagt, at det er noget I skal?

- Men vi vil rigtig gerne have den kvalitet, lyder det.

Burde I ikke lytte til museerne og de frivillige, der siger at de ikke ønsker det?

- Men det er også derfor vi er i dialog med dem, siger Jesper Kjærullf, der påpeger at der er sendt et udkast til en "samarbejdskontrakt" og en driftsaftale, så museerne kan blive udskilt og overgå til "associerede museer".

Politikere har misforstået Men hvad med politikerne? Hvorfor har de valgt blot at lytte til forvaltningschefen, fremfor de lokale frivillige og museerne?

Det får vi til dels svar på hos dagbladet Sjællandske, der har talt med Brit Skovgaard (S), der sammen med Karina Fromberg (V) skulle deltage i forhandlinger med Museumsgården. I avisen påpeger Brit Skovgaard således at kommunen "ikke har haft noget reelt valg" på grund af rapportens anbefalinger. Faktisk mener politikeren at der er krav om at Museum Sydøstdanmark skal overtage de små museer og at de frivillige vil blive kørt ud på et sidespor, hvis ikke man laver udskillelsen.

- Men vi vil gerne bevare det som et sted, der bliver kørt af de frivillige, og derfor har vi været nødt til at skille det ud fra Museum Sydøstdanmark, siger Brit Skovgaard til Sjællandske.

Det er - i bedste fald - en misforståelse. Der er nemlig ingen krav og ingen konsekvenser fra Slots- og kulturstyrelsens side, selvom man vælger ikke at følge anbefalingerne fra 2017.

Dertil har direktør for Museum Sydøstdanmark, Keld Møller Hansen, flere gange gjort klart, at de er meget tilfredse med de frivilliges indsats og måden tingene bliver kørt på nu på de to små museer.

Sydsjællands Tidende har forsøgt at kontakte Brit Skovgaard for at få en kommentar til, hvordan hun kan have misforstået sagen, men hun er ikke vendt tilbage.

Styrelse har ingen krav I stedet har avisen gjort noget, som hverken politikere eller forvaltningen i Vordingborg kommune har formået. Vi har nemlig kontaktet Slots- og kulturstyrelsen for at få slået helt fast, at det er korrekt, at museerne kan fortsætte fuldstændig som hidtil, hvis det er det, politikerne beslutter - eller få at vide om der rent faktisk er krav og konsekvenser, sådan som politikerne åbenbart tror.

- Præmissen (med rapporten, red.) er, at man enten kan vælge at opdatere den måde museumsafdelingerne er på eller man kan bruge dem på en anden måde og udskille dem fra det overordnede museum. At man kan se på en anden måde, man kan være museum på. Det er overvejelser som kommunen og museet kan gøre sig, fortæller Ole Winther der er kontorchef i Slots- og kulturstyrelsen, der fortæller om rapporten.

- Det baserer sig på en løbende dialog. Vi kommer med anbefalinger, som de kan vælge at følge. Men der kan sagtens være gode lokale argumenter for at drive et museum på den måde de gør det, siger han og fortsætter.

- Det kan eksempelvis være at Museumsgården møder nogle andre gæster, i den måde de gør tingene på. Noget der fungerer lokalt. Så har vi ikke noget imod det. Det handler om at tænke i hvilken type brugere man har og målrette det. Det handler om at give brugerne den bedste oplevelse og møde borgerne bedre i deres ønsker, siger han.

Så der er ikke tale om krav og der er heller ikke nogen konsekvenser fra Jeres side, hvis kommunen og museet siger, at de ikke ønsker at følge anbefalingerne, men vil fortsætte som hidtil?

- Vi er meget bevidste om at vi skriver, at det er anbefalinger og ikke krav. Krav er noget ultimativt man skal rette sig efter - det er det ikke her. Det er råd, siger kontorchef Ole Winther, der samtidig slår fast at der hverken er krav eller konsekvenser, men at alt normalt foregår i en god dialog.

I udvalget Og en god dialog, den venter måske i dag i kulturudvalget, hvor de ekstraordinært har taget sagen om museums-udskillelsen op igen - angiveligt også på grund af den debat der har kørt og den udmelding der har været om, at bestyrelsen i Keldbylille agter at trække sig, som konsekvens af beslutningen.

Fortsætter I med planerne - også selvom I risikerer at der ikke er nogen til at drive museet i Keldbylille?

- Vi kigger på forskellige scenarier, men jeg tror ikke, at det er ét. Vi har ikke tænkt tanken. Vi bliver nødt til at diskutere det, siger Jesper Kjærullf, der påpeger at kulturudvalget i udgangspunktet får "en status" på sagen her i dag.

Men det er vel ikke et spørgsmål om hvorvidt museerne skal udskilles, men mere om hvordan det skal foregå?

- Det er i proces og der er en dialog. Men det kræver en politisk beslutning, at ændre det, siger han.

Forvaltningschefen påpeger, at de frivillige på museet i Køng, der tidligere har afvist planerne, har sagt ja til at gå i videre dialog.