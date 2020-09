Se billedserie Skolebygningen rummer stort fællesrum, undervisningslokaler, handicaptoiletter, mødelokale og anretterkøkken og er placeret lige ved siden af skolens værksteder. Store vinduer trækker lys og grønne omgivelser indendøre.

Minister aflyser indvielse af skolebygning på grund af coronafrygt

Sydsjællands-tidende - 10. september 2020 kl. 08:03 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På fredag skulle undervisningsministeren have indviet Vordingborg Frie Fagskoles nye skolebygning. Senere på dagen var alle interesserede velkomne til at kigge indenfor til en rundvisning. På grund af corona har ministeren imidlertid aflyst sit besøg, og Vordingborg Frie Fagskole har valgt at aflyse indvielsen helt. Sydsjællands Tidende har kigget forbi skolen og fået en rundvisning i den nye skolebygning på Færgegaardsvej 10. Skolen har allerede taget bygningen i brug, og eleverne modtager her al undervisning og skolen har samtidig mulighed for at samle op til 300 mennesker til forskellige arrangementer - når der ikke er corona, forstås.

Flere af bygningens klasselokaler har skydedøre som kan trækkes til side, hvorved rummet bliver ét med det store fællesrum i centrum. Derved kan der vises film og holdes foredrag og lignende for mange på én gang.

I en tange ud mod Færgegaardsvej ligger skolens handicaptoiletter, et mødelokale, gamerliniens lokale samt Krealiniens undervisningslokale. Her er også et nyt anretterkøkken, som skolen dog har opgraderet, således at eleverne på Gastronomilinien har mulighed for i mindre omfang at arbejde her. Køkkenet er dog primært til brug for arrangementer og kan åbnes op til et tilstødende klasselokale, hvorved der nemt kan anrettes buffet og "café" - eksempelvis i forbindelse med skolens højskoleaftner.

Gastronomielevernes primære virke er dog fortsat i det store køkken i hovedbygningen.

Alle lokaler er forsynet med store vinduespartier i træ, hvorfra der er udsyn til de mange gamle træer, der omkranser grunden.

Lokalerne har alle betongulv for at ligne

værkstederne. Forstander Jette Rønne taler her

med en af skolens klasser. Foto: Mille Holst



Aktiviteter på dagen På "gårdspladsen" mellem værkstedsbygningen og den nye skolebygning udstiller Krea-eleverne i øjeblikket en installation i farvet plexiglas. Udstillingen tager udgangspunkt i ego'et og viser noget om den enkelte elev samt hvor vedkommende kommer fra. Eleverne har således hver skullet lave to til tre billeder, ridset ind i glaspladen og disse skal dels forestille eleverne værelse i hjemmet, dels noget meget personligt for den enkelte.

Lærer Michael Dunk fortæller, at ridserne bryder strukturen i glasset, hvorved gennemsynet spærres og motivet træder tydeligere frem.

Havde glædet sig til ministerbesøg Forstander Jette Rønne havde ellers set frem til at få besøg af undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til indvielsen af skolebygningen.

- Det er jo en festdag og en dag, hvor vi har mulighed for at vise det hele frem, siger Jette Rønne.

-Vi ved, hun har et hjerte, der banker for den type unge, vi arbejder med, siger Jette Rønne og fortsætter:

- Hun ser den gruppe, vi arbejder med som et potentiale og ikke som nogen, der ikke er noget håb for. Hun ser dem som ressourcer.

Katinka Bundgaard fra Bornholm går på

Krealinien og ses her bag det ene af sine

udstillede billeder. Foto: Mille Holst



Samme indstilling har medarbejderne på Vordingborg Frie Fagskole, og det er netop det, der gør arbejdet her spændende mener forstanderen, og fortæller, at det hele tiden handler om at finde forskellige tilgange og ikke bare arbejde ud fra en standardiseret tilgang til de unge.

- Det er umuligt at sige, hvad den rigtige vej er; man må prøve sig frem fra gang til gang, siger hun.

Mangler lige en bro Den nye skolebygning har kostet 25 millioner kroner, og de penge har Vordingborg Frie Fagskole selv måttet hoste op med.

- Vi har selv finansieret det; fik ingen fonde, fortæller Jette Rønne, der glæder sig over, at samarbejdet med både arkitekter og Hoffmann har været uden de store konflikter.

- De har forstået vores tankegang og fået den ind i murene, siger forstanderen og glæder sig eksempelvis over de gennemgående betongulvene, fordi de giver eleverne et signal om, at her er plads til at eksperimentere med alle materialer og der er ikke den store forskel på værkstedet og klasselokalet.

Anretterkøkkenet er opgraderet, så eleverne

kan mere end blot anrette mad her.

Foto: Mille Holst



Skolen har fået tilladelse til også at etablere en bro fra matriklen ved hovedbygningen henover en offentlig sti og til taget af den nye skolebygning.

- Vi skal bare finde pengene, fortæller Jette Rønne, der i 13 af de 15 år, hun har arbejdet på skolen, har diskuteret med den øvrige ledelse, hvordan skolen kunne udvide.

- Skulle vi bygge til på skolen, skulle vi købe et hus et andet sted i byen, siger hun men fortæller, at den nuværende bygning har været undervejs i tre år. I første omgang købte skolen matriklen for at kunne flytte værkstedsaktiviteterne ind i den sorte træbygning på stedet. Efterfølgende begyndte man at lege med tanken om at bygge nyt ved siden af.

Også de udendørs arealer omkring den nye skolebygning mangler at blive gjort færdige.

- Det ser ikke så pænt ud endnu. Vi afventer og vil gerne lave noget sammenhængende med broen og tagterrassen, fortæller Jette Rønne, der netop har planlagt at lave tagterrasse og grønne områder ovenpå den nye skolebygning, dér hvor broen binder de to matrikler sammen.

Når skydedørene trækkes fra kan eleverne sidde

i undervisningslokalerne og følge med i, hvad der

foregår i det store samlingsrum. Foto: Mille Holst