Maden til de ældre er ulækker- er det lækkert?

Sydsjællands-tidende - 22. oktober 2020 kl. 11:48 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Charlotte Bagges mor bor på plejehjem i Vordingborg og hun springer nogle gange måltiderne over, simpelthen fordi hun ikke bryder sig om den mad, der bliver leveret. Det bekymrer Charlotte Bagge, der derfor gerne vil starte en debat om, hvad det er for tilbud, vi har til de gamle og de øvrige borgere, der får behov for pleje.

Fem dage gammel mad Maden leveres i følge Charlotte Bagge om onsdagen og om fredagen, hvilket hun har fået bekræftet af både en medarbejder på plejehjemmet og af køkkenet, der producerer maden.

- Maden, der leveres fredag skal holde frem til tirsdag. Den er minimum fem dage gammel, når den bliver spist, fortæller Charlotte Bagge, der synes det er uværdigt, at man byder de ældre at spise så gammel mad. Og det hjælper ikke på sagen, at maden er vacuumpakket.

- Det er som en pakke hakket kød fra Brugsen. Det kan godt være, det lever op til nogle krav og standarder, men det er ulækkert. Det er ikke noget, jeg vil sætte tænderne i, siger Charlotte Bagge og synes, at det burde være muligt at få leveret frisklavet mad hver dag.

- Det gør de i Hørsholm Kommune, for der ville borgerne ikke finde sig i andet, fortæller hun og spørger, om lokalpolitikerne overhovedet regner på, hvilke andre modeller, der er for at levere mad til de ældre og plejehjemmene.

Dårlig kvalitet - Mor har sagt at maden ikke var god. Den er kedelig og smagte ikke godt. Hundeæde, kaldte hun det, fortæller Charlotte Bagge, der også fik sin mor til at beskrive kartoflerne:

- Jeg kan ikke beskrive, hvad de smager af; det er ikke en smag, jeg kender, refererer Charlotte Bagge fra samtalen.

- Det kan godt være mor er blevet gammel, men hun har ikke mistet evnen til at smage eller vurdere, mener Charlotte Bagge, der derfor stoler på moderens udsagn.

- Det kan godt være, at der er nogen, der er glade for maden, men der er nogen, der slet ikke er; det er laveste fællesnævner, mener Charlotte Bagge, der heller ikke synes maden ser indbydende ud.

- Maden skal også se indbydende ud. Når jeg ser maden, kan jeg se, at den slet ikke har nogen farver, fortæller hun og har, for at sikre, at hendes mor altid har noget god mad at spise, kogt økologisk grøntsagssuppe og lagt den i moderens fryser.

- Det kan jeg gøre, men hvad med dem, der ikke har nogen, der kan gøre noget for dem, spørger Charlotte Bagge.

- De er afhængige af stedet, og når man er i et afhængighedsforhold, er det svært at kritisere dem, man er afhængige af.

- Mit formål er at prøve at finde gode løsninger, så dem, der ikke har en stemme, bliver hørt og taget i betragtning som mennesker, siger hun.

Dagens højdepunkt Ifølge Charlotte Bagge er måltiderne for mange ældre højdepunktet på dagen. Derfor så hun gerne, at man fik lavet varm mad på plejehjemmene hver dag.

- Duften af mad hænger sammen med et højdepunkt på dagen, og højdepunktet skal bare ikke være dårligt, siger hun og efterlyser et tilbud til dem, der ikke er tilfredse med maden som den er pt.

Alle bør tage stilling Charlotte vil gerne have os alle sammen til at tage stilling til, hvad vi synes, der er værdigt. Derfor har hun oprettet en gruppe på facebook, som hun kalder for "Værdig ældremad". Her opfordrer hun folk til at skrive om den måde, de ældre får mad på andre steder i landet. Hendes hensigt er nemlig ikke at sparke nedad og bare kritisere tingene som de er, men snarere komme med forslag til politikerne om, hvordan tingene kan gøres anderledes. Og netop spørgsmålet om standarden på maden på plejehjemmene, mener hun, vi alle bør forholde os til uanset alder:

- Det kan jo være dig, hvis du kommer ud for en ulykke og kommer på plejehjem imorgen, siger hun og spørger:

- Vil du synes, det her er ok?