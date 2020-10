Se billedserie Gitte Noah-Roed har startet webshoppen Green by Noah, der udelukkende handler med bæredygtige varer. Foto: Mille Holst

Lokal iværksætter gør det nemt at handle bæredygtigt

Sydsjællands-tidende - 23. oktober 2020 kl. 16:05 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Gitte Noah-Roed vil gøre det nemmere for forbrugeren at handle bæredygtigt. Derfor har hun startet egen netbutik med produkter udelukkende fra Europa og alle med diverse certificeringer. I september måned slog Gitte Noah-Roed de virtuelle døre op for sin virksomhed Green by Noah, der gør det nemt for forbrugeren at handle bæredygtigt.

Opstarten har været svær, fordi først coronaen gjorde det umuligt for de europæiske producenter at levere varer til hendes netbutik, og dernæst blev hendes konto hacket af kinesere, så alt blev lukket ned.

- Men nu kører vi derudaf, siger Gitte Noah-Roed, der har gjort det til sit kendemærke, at alle varer er bæredygtige i sig selv (som hamp og hør) eller certificerede. Hendes varer er således alle af økologisk bomuld, svanemærket, GOTS certificeret eller FSC mærket.

- Vi har kun producenter, der producerer i Europa. Vi har intet med fjernøsten at gøre, siger Gitte Noah-Roed, der gerne vil gøre det nemt for forbrugerne at træffe et bæredygtigt valg.

Bæredygtighed er brand Green by Noah er et opgør med køb-og-smid-væk kulturen og en satsning på kvalitet.

I webshoppen www.greenbynoah.dk findes diverse varer til husstanden: Spækbrætter af træ, uldtæpper, sengelinned, keramik og meget, meget mere. Ved hver eneste af dem er der tænkt på klima og bæredygtighed - også når varerne skal forsendes. Her bruges majsemballage, genbrugspapir og papkasser af genbrugspap.

- Jeg er selv midt i livet og vil gerne være mere bæredygtig skridt for skridt, siger hun og opfordrer til at man i stedet for staniol bruger Wrapi af bivoks og holder op med at købe plastiktandbørster.

- Der er mange ting, det er smaddernemt at gøre noget ved, mener hun og opfordrer også til at man eksempelvis køber avocado fra Spanien fremfor Sydamerika for at mindske transporten, der i sig selv er en miljøbelastning.

Hun fortæller i tråd hermed, at sengelinned i hendes webshop eksempelvis er farvet med restprodukter fra produktioner i fødevareindustrien: Blandt andet rødbeder, rosmarin, nødder og appelsiner.

- Jeg tror på, at man kan råbe op nedefra. Hvis vi er mange nok, så kan vi få producenterne til at ændre produktion, mener hun og har selv brugt lokale kræfter til så meget som overhovedet muligt.

- Vi skal passe på vores miljø, så der er noget til vores børn og børnebørn. Og du og jeg vil jo gerne kunne pensioneres og at vores børn får et arbejde, så vi skal bevare vores arbejdspladser her, supplerer Gittes mand Karsten Noah-Roed.

En målrettet indsats Forretningen drives hjemme fra privaten, hvorfra også Gittes mand driver sin egen virksomhed. Familiens 60 kvadratmeter store garage er indrettet som lager til Green by Noah.

- Men vi har snart ikke plads til mere, siger Gitte, da hun viser rundt. Hvis hun udvider webshoppen meget mere - hvilket hun har planer om på sigt - så bliver der brug for mere lagerplads.

- Langsomt får vi bygget det op med flere varer. Det er et tålmodighedsarbejde, siger Gitte, men er ved at vænne sig til at være tålmodig.

- Vi ved, at det tager år, siger hun med henvisning til det at starte en virksomhed. Men erfaringer med at drive egen virksomhed har hendes mand, og hun har selv en lederuddannelse og er vant til at arbejde målrettet med strategier.

Næste skridt Næste skridt for Gitte Noah-Roed bliver at få butikker rundt omkring til at handle med hendes varer fra Green by Noah.

- Og så skal jeg på messer, fortæller hun og vil også "i nærmeste fremtid" oprette en blog, hvor hun fortæller om konceptet bag sin butik og mulighederne for at handle bæredygtigt.