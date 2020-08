Leif Pedersen Biler overtager Autocentro

Leif Pedersen Biler overtager Kia-forhandlingen fra Autocentro, der fremover koncentrerer sin forretning om Lolland-Falster. For halvandet år siden flyttede Autocentro i Vordingborg ind hos Leif Pedersen Biler på Næstvedvej.

Per 1. september har Ole Leth dog besluttet at koncentrere sig om sin forretning på Lolland-Falster, hvorfor Leif Pedersen Biler overtager Autocentro i Vordingborg.

- Michael og jeg har kunnet se fordelen ved at overtage Kia i Vordingborg og kan se synergien i at gøre to forretninger til én, fortæller Markus Storgaard, der fremover er salgschef i den samlede virksomhed.