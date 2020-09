Det er kun et lille beløb, der bruges på en central klimakoordinator for kommuneren, mener Mikael Smed (S). Foto: Michael Thønnings

Lader græsset gro...

Sydsjællands-tidende - 23. september 2020 kl. 20:01 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er meningen, at kommunen ikke holder ukrudtet nede... Noget skiltning og en kommunikationsindsats er afgørende, mente Bo Manderup (V), da politikerne vedtog af være med i projekt "Vild med Vilje.

Det kommer til at koste en kvart million over de næste to år, at lade græsset gro på udvalgte steder, så der kommer flere bier og større "biodiversitet".

Bekymringen omkring kommunikation skyldes blandt andet at folk i byerne har undret sig over at man ikke får klippet græsset og fjernet ukrudt rundt på de offentlige arealer - men i nogen tilfælde er det således meningen og noget man betaler penge for at være med i.

- Vordingborg bliver lidt grønnere, lød det fra udvalgsformand Else-Marie Sørensen (SF), der påpegede at områder ved Trellemarken og omkring Kirkeskoven, kunne være bud på steder, hvor kommunen vil være vild - med vilje...

A prospos "de grønne", så meldte politikerne kommunen ind i en klimakampagne som er arrangeret af Kommunernes landsforening og Realdania. Det betyder i første omgang at Vordingborg skal betale 38.000 kroner til en "klimakoordinator", der kan rådgive kommuner rundt om i landet.

- Men det er et relativt lille beløb, mente borgmesteren.

KOMMUNALBESTYRELSEN KORT

Ny institution på plads - Det tog lang tid at finde den endelige placering, lød det fra borgmesteren, da kommunalbestyrelsen vedtog planen for en ny daginstitution ved Rugvænget i Præstø. Debat var der ingen af, om end børne- og ungeformand Nicolaj Reichel (S) læste op fra sagsfremstillingen og fortalte at den nye institution får "Præstø på det grønne Danmarkskort", at der kommer en større mængde trafik i området og at der kommer et borgermøde i begyndelsen af oktober.

600.000 kroner og gratis Mønbus Det kan meget vel se ud som om politikerne vinder 600.000 kroner så bus 667 kan køre til Mønshallen hele året, ligesom man er klar på at få en gratis bus på Møn i sommerhalvåret.

Det stod klart efter kommunalbestyrelsesmødet, hvor de dog var nødt til at sende sagen tilbage til udvalget. I det budgetoplæg, som politikerne forhandler nu, var der nemlig lagt op til at der skulle spares fire millioner på busserne samlet set. Den besparelse har der dog - indtil videre - været enighed om at droppe.

I følge udvalgsformand Michael Larsen (R) skulle grunden til den gratis sommerbus på Møn være, at det er for svært for turister, at finde ud af at betale for en busbillet.

Færre klarer 9. klasse og får kortere skoledage Skolerne bliver kvalitetsvurderet og en ny bekendtgørelse betyder, at der har måttet laves ekstra målinger her lokalt. De var oppe i Kommunalbestyrelsen, hvor det blandt andte stod klart det gennemsnitligt kun er 91,5 procent af eleverne i 9. klasse, der går til den obligatoriske afgangsprøve - godt et procentpoint under landsgennemsnittet. Dog med udsving skolerne imellem.

Derudover viser opgørelsen at alle skoler har benyttet sig af muligheden for at afkorte skoledagen - primært på mellemtrinnet.

Som en lille kuriositet - set i forhold til sidste måned Kommunalbestyrelsesdebat om konfirmationer, så viser det sig, at to skoler har skåret i den "understøttende undervisning", der officelt skal give eleverne tid til at "afprøve, træne, fordybe sig i og repetere de færdigheder og kompetencer, de har arbejdet med i fagene". Timerne er i stedet blevet brugt på netop konfirmationsforberedelse.

I øvrigt..... - Solcelleanlægget i Barmosen blev vedtaget.

- Kommunen har ansøgt om at få den nye fængselsbetjentuddannelse hertil.

- Der har været et millionstort merforbrug på kommunens budgetter - primært grundet corona. Det bliver dog klaret af Staten.

- Kommunen skal bruge 141 millioner til at betale medarbejdernes indefrosne feriepenge - jævnfør den ny ferielov. Det bliver indbetalt i rater.