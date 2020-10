Kommunen har hørt lodsejerne og kigget på selve kystsikringen ved Roneklint og den lever i følge dem op til de krav der var i tilladelsen. Arkivfoto: Michael Thønnings

Kystsikring ved Roneklint godkendt: Strandgængere må bruge gummistøvler

Sydsjællands-tidende - 24. oktober 2020 kl. 09:05 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Et stort kystsikringsprojekt ved Roneklint har fået strandgængere til at klage over, at det er svært at komme forbi på stranden, men i følge kommunens undersøgelser, er alt lavet helt som aftalt. Det vakte nogen undren og ærgrelse blandt strandgæster ved Roneklint ude på Jungshoved, da en flok sommerhusejere i første række til vandet, var færdige med et stort kystsikringsprojekt, bestående af en stor stenvold.

Kystsikringen var nemlig så "fyldig", at det ikke længere var muligt at gå tørskoet langs stranden, og ydermere var der lavet - eller genopbygget - træhøfder på sværs af stranden, der også skulle forceres, hvis man ville gå langs vandet.

- Men arbejdet, der er lavet, er det, som de har fået godkendt. Der er ikke noget at komme efter, siger Allans Schmidt fra Vordingborg kommune, der reagerede på en klage, og derfor var ude at se på kystsikringen, og om hvorvidt, alt var i orden. Desuden har ejerne været hørt, og kommunen har spurgt ind til måden kystsikringen er lavet på.

- Vi har blandt andet spurgt ind til, om der er taget sand fra stranden, men de har kunnet dokumentere, at der er kørt materiale dertil, siger Allan Schmidt, der dermed lukker klagesagen, således at kystsikringen kan anses som godkendt.

Ingen høfder på tværs Reglerne ved vores kyster siger, at det skal være muligt at passere langs dem. Og det står også specifikt i den tilladelse som kommunen har udstedt. Her står også, at der ikke må laves nye høfder på tværs af stranden - det var ellers et ønske fra husejerne.

- Men de høfder der er, er de eksisterende, for der er stadig ikke tilladelse til at lave nye, men det er de gamle, der er repareret, siger Allan Schmidt og tilføjer, at dem der var lavet af sten, er fjernet.

I forhold til at gå langs stranden, på fortæller han desuden, at når man går der, så er der ikke noget der tilsiger, at man skal kunne gå helt tørskoet langs kysten.

- Man behøver ikke kunne gå fuldstændig tørskoet. Med et par gode gummistøvler, så går det nok, siger han og påpeger at der er blevet lavet trin over de gamle høfder der går på tværs af stranden, ligesom der på det stykke af stranden, hvor kystsikringen er lavet, er mulighed for at passere bag om af stisystemet og senere gå ned på stranden igen, hvis man ikke vil gå på sten eller i vandet.

Sand med tiden Selve kystsikringen kan synes voldsom og går et stykke op og ud, men ifølge Allan Schmidt følger den tilladelsen. Således er den lavet så den er gravet ned med fiberdug og sten, der fungerer som "fundament", mens den i forhold til højden er 1:2 - forstået på den måde, at hvis kystsikringen - der består af kampesten - er to meter høj, så er den fire meter bred.

Tilbage i juli talte Sydsjællands Tidende med en af ejerne, der har stået for kystsikringen og her påpegede de, at man forventede, at der ville blive ført sand ind på stranden - med tiden - og man dermed ville få en strand, der igen ville blive til at passere.

Den betragtning er Allan Schmidt enig i.

- Det ser ud som om sandet bygger på igen. Nu ser vi lige tiden an, men jeg tror på, at den gør det, siger han og henviser til at kysten ved Roneklint er ganske foranderlig og at en god efterårsstorm derfor kan betyde tilførsel af store mængder sand - men naturligvis også det modsatte...

- Men kystsikringen opfylder betingelserne og vi har ikke stillet vilkår om at ejerne skulle sandfodre (tilføre sand, red.), siger han.