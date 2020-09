Cathrine Jensens far fik konstateret sclerose for nogle år tilbage. I dag er hun indsamlingsleder på Sydsjælland, når Scleroseforeningen 13. september samler ind til forskning på området. Foto: Mille Holst

Kronisk sygdom rammer også pårørende

Sydsjællands-tidende - 12. september 2020 kl. 09:10 Af Mille Holst

Cathrine Jensens fra fik konstateret sclerose for fem år siden. I dag er hun indsamlingsleder, når Scleroseforeningen samler penge ind til forskning. Sydsjællands Tidende har talt med hende om at være pårørende og om magtesløsheden over ikke at kunne redde sine nærmeste. Når Scleroseforeningen 13. september klokken 10-16 har sin årlige landsindsamling, har Cathrine Jensen ansvaret for den lokale indsamling i Balle. Hendes far fik konstateret Multiple Sclerose for fem år siden, da han var i starten af 50'erne og han er nu blandt de over 16.000 danskere, der lever med sygdommen.

- Det er ikke en sygdom, folk ved noget særligt om, mener Cathrine Jensen og fortæller, at sclerose er en kronisk nervesygdom, der ikke findes nogen kur til.

- Nerverne bliver beskadiget, og når de først er ødelagt, så har du tabt dén funktion, siger Cathrine Jensen og fortæller at sygdommen kan ramme både synet, taleevnen og hele bevægelsesapparatet. Sygdommen er for nogle pludselig og aggressiv, for andre udvikler den sig langsomt og gradvist over mange år.

- Jeg kan ikke gøre noget for at lette det for min far; man føler sig så magtesløs, fortæller Cathrine Jensen, der har måttet acceptere, at ingen kan gøre noget for hendes far. Medicin kan dæmpe smerterne og måske udsætte sygdommens udvikling, men aldrig fjerne den.

- Man kommer aldrig til at acceptere at man har den diagnose, og det er min motivation for at gøre noget; jeg må gøre det, jeg kan, siger Cathrine, der derfor tog kontakt til Scleroseforeningen, hvor hun siden sidste år har været indsamlingsleder på Sydsjælland.

Med sit engagement håber hun at kunne skabe noget opmærksomhed på sygdommen og være med til at skaffe penge til forskning på området samt til at forbedre levevilkårene får de mennesker, der får diagnosen.

En af de ting, Cathrine Jensen håber forskningen kan være med til at forbedre er den tid, det tager, fra man indleder de første undersøgelser, til man får diagnosen.

- For min far gik der et år, fra han startede med undersøgelser, til han fik diagnosen, fortæller Cathrine. Den tid mener hun er blevet forkortet i løbet af de fem år, der er gået siden dengang, men det tager stadig for lang tid, mener hun.

En stærk vilje Cathrine Jensens far er tømrer og hun fortæller, at han fortsat arbejder som han altid har gjort, selvom han nu skal koncentrere sig om eksempelvis at gå på en stige. Trinene kommer simpelthen ikke af sig selv længere.

- Han har gode perioder og knap så gode perioder og dårlige perioder; men han er altid på arbejde alligevel, siger Cathrine, der aldrig har oplevet at hendes far har taget sig en dag på sofaen.

- Der er bare nogle ting, han er nødt til at tage hensyn til.

- Far har en vilje ud over det sædvanlige. Han er åben omkring sygdommen og vil gerne tale om det, men det skal ikke være det, der definerer ham, siger Cathrine, der dog ved, at faderen er mere træt om aftenen end tidligere - og på en anden måde.

- Og han har smerter, siger hun, men ved, at faderen ikke vil have medlidenhed.

- Min far har min største respekt. Han får det bedste ud af en forbandet situation. Han sætter sig ikke bare ned og giver op, fortæller Cathrine, der på den måde synes faderen gør det nemmere for resten af familien at tackle hans sygdom. Men det ændrer ikke på, at det er hårdt at være pårørende.

- Det er hårdt; det er rigtig, rigtig hårdt at vide, at jeg ikke kan gøre noget. Jeg kan ikke fjerne smerten, jeg kan kun skabe opmærksomhed, siger Cathrine og fortsætter:

- Jeg kan ikke redde ham, og at skulle acceptere det, det kan man ikke. Jeg kan ikke engang lette noget.

Støttekoncert Udover at stå for optællingen af de penge, indsamlerne den 13. september får ind i bøsserne eller via mobilepay, går Cathrine Jensen også selv en rute i Balle sammen med sin søster og mand. Desuden har hun arrangeret en livekoncert med David Meyer, der livestreames på facebook på selve indsamlingsstedet.

- Han gør det kvit og frit; det er vi jo taknemmelige for, siger Cathrine Jensen.

- I pauserne har vi nogle konkurrencer, hvor vi trækker vindere af forskellige sponsorgaver, fortæller Cathrine Jensen, der eksempelvis har modtaget gavekort fra Restaurant Viva i Nykøbing og MB Skincare i Næstved i den gode sags tjeneste.

- Folk har været sindssygt gode til at støtte op, siger hun og fortæller, at man under koncerten kan indbetale penge via mobilepay.

Har du lyst til selv at blive indsamler på dagen, så meld dig under fanerne og vælg din rute på www.scleroseforeningen.dk. Livekoncerten med David Meyer kan ses på facebookbegivenheden "Scleroseforeningen - livestream koncert med David Meyer".