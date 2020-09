Mark Stolk med sin bog. Foto: Michael Thønnings

Kombinerer digte og kunst: Det starter med dig selv

Sydsjællands-tidende - 09. september 2020 kl. 16:00 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En opgave med at illustrere en bog førte til et møde med en engelsk digter, der vendte op og ned på kunstmaler Mark Stolks måde at tænke på. Nu inviterer de til debat. - Jeg frygter ikke længere at dø. Angsten er forsvundet, siger Mark Stolk.

- Det handler om at blive mere bevidst. Det er en proces, hvor man skal grave dybt i sig selv, tilføjer kunstmaleren fra Åbakkehuse i Mern.

Gennem tiden med corona har han arbejdet intenst på en bog, sammen med en engelsk digter, og deres proces med lange samtaler over telefonen - flere gange om ugen - har også vendt op og ned på hans eget liv. På måden at agere - og argumentere. Et fokus på at se indad og se på det hele, fremfor at lade instinkterne styre.

- Når man oplever sådan noget som corona, så er der to veje. Enten sætter reptil-hjernen ind - "fight or flight" (kæmp eller flygt, red), hvor man fokuserer på sig selv og sit eget og kæmper imod andre. Og så er der den anden vej, siger han.

Men tilbage i tiden - før alt det her begyndte. Mark Stolk var i Holland, hvor han havde slæbt en række store malerier ned. De skulle bruges som illustrationer til den hollandske bog "Elektrisch Ecosysteem" - en bog som har tjent som stor inspiration og som også et gået hen og blevet en bestseller. Her er fokus på elektromagnetiske felter, der bruges og påvirker os - også dyrene - der fungerer i forhold til forskellige frekvenser..

- Den ser også på strålingstyper og hvordan de kan være gavnlige for nogen, men ødelæggende for andre, siger Mark Stolk.

Snakken falder på 5G - den nye netværk der installeres i øjeblikket - og den stråling der er her. Og om hvordan forfatteren bag ikke havde lyst til at gøre sig til talsmand for den bevægelse, der er imod 5G.

- Det handler om at ville inspirere. Hvis man skal adressere de store problemer, så skal det ikke bare være dommedagstanker, siger han

- Når frygten styrer, kan vi så stadig respektere hinanden. Kan vi behandle hinanden ordentligt?, spørger han og påpeger hvordan bogen, turen til Holland og samtalerne under corona ændrede hans egen opfattelse.

- Det gælder også argumentationer. Hvor jeg før måske ville sige, at jeg var imod 5G, så siger jeg i dag, at jeg er for sikker teknik. Jeg vil ikke sige nej, men hvis vi skal have det, så skal det være sikkert. Hvis man kun fokuserer på at det er forkert, så lukker folk af, siger han.

Samskabelse Det var i den forbindelse, og via turen til Holland, at han træf den engelske digter Marion Verweij, der er hollandsk gift.

- Hun kunne rigtig godt lide mine billeder, så jeg var hjemme forbi hende og drikke kaffe, fortællrer Mark Stolk, der efter hjemkomsten endte med de lange udvekslinger af idéer, tanker, digte og billeder.

På den måde udviklede de et samarbejde, hvor Marion blev inspireret af nogle af Marks billeder, mens Mark malede en række nye til nogle af hendes digte. En samskabelsesproces, hvor de pludselig havde bogen "Touching Tomorrow - a collection of art and poetry for the inner reasearcher".

- Det er spændende, for det er også et nyt perspektiv på nogen af mine ting, siger han og viser et billede fra bogen af en pige der plukker blomster i en mark, hvor den ene halvdel viser kolde moderne betonbyninger. Her var hans tanke på kontrasten og et positivt indblik omkring naturen, mens digtet - "one lone sunflower" er blevet mere meta om samfundet. Om den enkelte der skiller sig ud i hoben af nikkedukker og hvor vi er på vej hen.

- Det er lidt som om at en plus en giver tre, siger han.

Oplæsning og debat Mark Stolk og Marion Verweij inviteret til debat og snak om deres bog med digte og billeder. Alle er velkomne.

Den 10. september klokken 19 til 21 er det i Præstø Boghandel, den 12. september klokken 13 til 15 er det i Galleri Warrer på Møn og den 13. september fra 13 til 15 er det på Galleri Matisse i Sønder Alslev. - Hvis det vi gør og står for, kan inspirere, så er det fint, og hvis nogen synes det er "bullshit", så er det også okay, siger han og påpeger at digteren kommer hertil og at de i den kommende tid har tre arrangementer i lokalområdet hvor de - med udgangspunkt i digte og malerier fra bogen - vil debattere med folk.

- Det er en interessant tid, vi lever i nu her. Hvis man ser på naturen, så trives den, fordi her er blevet mere rent, nu der ikke har været så mange biler og så meget flytrafik. For mig har det også været en indadvendt proces om hvor vi er på vej hen - både en selv og Jorden. Hvad skal vi? Hvad er vores fremtid?, siger han.

- Og hvad kan vi gøre selv? Det starter med os selv.