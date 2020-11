Foto: J.C. Borre Larsen

Kold luft efter brandvarm debat om rådhus

til LUNKENT kommunalbestyrelsesmøde

Sydsjællands-tidende - 04. november 2020 kl. 16:04 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

En debat om temperaturen på vandet i vandhanerne på det nye rådhus stjal fokus til sidste uges kommunalbestyrelsesmøde, der helt var lukket for offentligheden.

- Vi havde egentlig besluttet at vi i Venstre ville holde os i ro til dette punkt. Sådan indledte Michael Seiding Larsen (V) sin korte kommentar til punktet om det nye rådhus og de "bæredygtige tiltag", som skal puttes ind i det. Og så tog det ellers fart i det, der endte med at blive kommunalbestyrelsesmødets længste punkt i onsdags.

- Vi er grønne og vi respekterer Jeres beslutning om et nyt rådhus. Men vi er ikke enige. Vi mener at pengene kunne være blevet brugt på en bedre løsning, fortsatte venstremanden og henviste til seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor Thorbjørn Kolbo (S) sendte en svada efter Venstre fordi de ikke bakker op om et nyt rådhus.

- Det lagde en dæmper på en ellers festlig dag, hvor raseriudfaldet ødelagde stemningen og respekten om et næsten enigt budget. Men det er fortid, tilføjede Michael Seiding Larsen og fortalte at de faktisk nu havde et "vidtgående" forslag til sagen om rådhuset, som de gerne ville have bragt til afstemning.

- Det handler om koldt vand på toiletter. Vi i Venstre er tilhængere af både koldt og varmt vand. Så vi ønsker derfor, at der både skal være koldt og varmt vand i alle hanerne på det store, nye, flotte rådhus, og håber at få hele kommunalbestyrelsens opbakning i det, sagde han uden at fortrække en mine.

Og så opstod en "lang talerliste", som borgmesteren bemærkede.

Først Heino Hahn (NB), der mente, at man jo vil bruge mere sæbe, med kun koldt vand og han spurgte samtidig til, om rengøringen skulle hente vand et andet sted.

- I forhold til varmt vand skal der indarbejdes en option på tilkøb af varmt vand. Det er i bygningen så det er kun på toiletterne. Det vil vi gerne kende prisen på, så vi kan tage stilling, når vi kender den samlede økonomiske ramme, sagde Thorbjørn Kolbo (S), der denne gang holdt lidt igen.

Marie Hansen (DF) fortalte at hun havde forberedt at "bide fra sig", men var blevet fanget af samme Kolbo inden mødet.

- Selvfølgelig skal vi have både varmt og koldt vand på toiletterne, sagde hun og pegede på, at det jo også bliver vinter og koldt og derfor problematiserede, at man kunne komme ude fra kulden og skulle vaske hænder i koldt vand.

- Det kan vi ikke byde andre mennesker, mente DF'eren.

Her uddybede borgmesteren, at der ville være varmt vand i rengøringsrum og der ville være "quoookere" (en vandhane med indbygget kogefunktion, red.) i te-køkkenerne, men at erfaringer fra blandt andet Skanderborg rådhus, talte imod varmt vand i hanerne.

- De fremtidige medarbejdere lægger vægt på klimaet og de foretrækker at der ikke føres plastikrør, der er lavet af olie, i flere meter rundt i bygningen, med mindre, at det er strengt nødvendigt, lød det fra Mikael Smed (S).

- Og da det ikke er nødvendigt at vaske hænder i cirka 20-22 grader lunkent vand, der i øvrigt er mere bakterieinficeret end 12-13 grader varmt vand, så er det deres foretrukne valg, sagde han og påpegede at det handlede om "bæredygtighed", men at man ville undersøge det nærmere.

Nikolaj Reichel (S) kunne så fortælle at han havde været på mange toiletter, hvor mange ikke havde andet end én hane.

- Det er ikke udslagsgivende for nogen trivselsmålinger. Det her er populisme. Jeg forstår ikke man stiller sig op til hest, på det her, lød det fra socialdemokraten.

Partifællen Anders Andersen (S) satte dertil spørgsmålstegn ved, om det overhovedet skulle kaldes "koldt vand".

- Man skal kalde det "ikke-opvarmet vand". Jeg har rent faktisk været på Skanderborg rådhus og det var ikke koldt det vand, der kom ud af den kolde hane og det skyldes jo simpelthen at det er en opvarmet bygning. Det er nærmest sådan noget lunket noget. Det er ikke koldt vand. Det er ikke-opvarmet, gentog han.

Og så fik Michael Seiding Larsen lov at afslutte den debat, han satte i gang.

- Kan I ikke se hvor grotesk det er, at vi sidder og diskuterer om der skal være koldt eller varmt vand på et rådhus til 125 millioner? Det sætter det hele lidt i perspektiv, at vi er nået hertil. Men vi respekterer, at det bliver bygget og I bestemmer selv, om der skal være koldt vand eller varmt vand eller lunkent vand eller tempereret vand. Vi kan sagtens følge Thorbjørns protokollat - hvis der bare ikke står koldt vand i det. Det skal være som Anders sagde, lød det fra Michael Seiding Larsen, med et glimt i øjet, og så havde de fleste andre byrødder - trods alt - svært ved at holde masken.

Borgmesteren samlede dog op og gjorde klart, at der skal indføres en option, hvor det undersøges.

- Så prisen på opvarmet vand kendes, sagde han.

Kommunalbestyrelsen kort

Masser af bus til Møn Mønboerne kan glæde sig over mere kollektiv trafik fremover. Således gjorde kommunalbestyrelsen alvor af budgetplanerne og sørger for, at der bliver gratis bud til Møns Klint og Nyord i sommerperioden. Derudover kommer bus 667 - der kører mod Klintholm Havn - til at lægge vejen forbi Mønshallerne hele året.

- Det ville komme til at koste 600.000 men busserne har været i udbud, så vi behøver ikke finde alle pengene, lød det fra udvalgsformand og mønbo, Michael Larsen (R).

Cyklister på fortov i Ørslev Der kommer lys og fortov gennem Ørslev fra området ved Netto og ned mod byen.

- Byen og området ved Ørslev mose bliver mere bundet sammen. Der mangler cyklisterne, men det er en god start, lød det fra Asger Diness Andersen (V), der vikarierede til KB-mødet.

- Men der er ikke råd til den store løsning, supplerede Michael Larsen (R), der fortalte at man i trafiksikkerhedsrådet vil undersøge om det giver mening at lade børn cykle på fortovet, nu hvor der ikke kommer cykelsti.

Tis i Vordingborg Der kommer et nyt toilet på Voldgade i Vordingborg, der skal være klar i løbet af november/december i år. Det vedtog kommunalbestyrelsen.

- Det har været længe undervejs og skal være erstatning for det "gule hus" (på Slotstorvet, red.), løs det fra Michael Larsen (R), der ikke kunne komme nærmere placeringen, end at det blev i Voldgade.

- Så håber vi det kommer mere end et par meter fra det, der allerede er i Voldgade, lød det fra Mikael Smed (S).