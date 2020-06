Send til din ven. X Artiklen: Købmand klarer skærene med nyt butikskoncept Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Købmand klarer skærene med nyt butikskoncept

Sydsjællands-tidende - 27. juni 2020 kl. 09:00 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom de har været ramt af både konkurrence og corona, så ser lokal købmand lyst på fremtiden. Købmanden i Lundby fik både en ny konkurrent og måtte tilpasse sig corona-situationen, men faktisk går det rigtig godt og den seneste måned, tegner langt bedre end på samme tid sidste år.

- Jeg kan se det går fremad, og jeg kan faktisk ikke klage, fortæller købmand Bo Weber, fra Merko på Kaj Lykkesvej 28.

Mange havde ellers spået at den lille lokale Lundby-købmand ville lukke, når konkurrenten fra Rema1000 åbnede ude ved Køng, og han frygtede da også selv konsekvenserne.

- Jeg har tidligere haft flere butikker, og der kunne man jo godt mærke, når der åbnede en stor konkurrent. Men det har faktisk ikke betydet så meget, fortæller Bo Weber.

Han påpeger, at han har en god skare af faste, lokale kunder, og selvom corona ramte lige oven i det hele, så er der faktisk også kommet en del ny kunder.

- Jeg kan se der kommer flere - folk helt lokalt, der handler her, siger han og påeger at han ellers mistede en stor kundegruppe da corona gjorde sit indtog.

- Jeg har jo tidligere haft 60-80 elever fra skolen, der handlede hernede dagligt, men de forsvandt jo da coronaen lukkede skolen, siger han.

Han kan dog glæde sig over, at det så er blevet opvejet af andre kunder.

- Men vi har også gjort noget. Vi har fået bedre skiltning af priserne og vi holder faktisk priser, der kan matche dem fra konkurrenterne, samtidig med vi har de varer, som folk efterspørger og står og skal bruge, fortæller købmanden.

Flere butikker Dertil har de udvidet konceptet med at få "butikker i butikken". Således har der i flere år været en selvstændig tøjbutik i den ene del af købmanden, og i maj åbnede der en "antik og genbrugsforretning" i det rum, hvor der tidligere var frostvarer.

- Jeg holdt til i kræmmerhallerne i Lov, da corona ramte. En dag var jeg inde i købmanden og handle, da jeg så tøjbutiikken og så spurgte jeg, hvad han skulle bruge lokalet bagved til. Så lavede vi en aftale, fortæller Lotte Rautalammi, der i maj kunne åbne sin butik i butikken, "Rautalammi Antik og Genbrug".

Jeg er selv flyttet til Lundby for nylig, så jeg skal bare lige gå under togsporene, for at komme derover, siger hun og fortæller at de har lavet en aftale, så hun selv er der mandag, onsdag og fredag, for at passe biksen. Der er dog priser på det meste, så købmanden kan også sagtens slå et par ting ind, hvis nogen af kunderne, falder over noget spændende.

- Det er jo fint, fordi folk er inde og kigge og så køber de måske noget tøj eller nogle købmandsvarer med samtidig, fortæller Lotte Rautalammi.

På den måde får de tre butikker allesammen noget ud af samarbejdet og købmanden får udnyttet den ekstra plads, han har.

- Jeg har faktisk et ekstra lokale herinde bagved, som bare skal sættes i stand. Jeg ville faktisk gerne have en frisør ind, hvis der er en, der kunne være interesseret, siger Bo Weber.

Han påpeger desuden, at kunderne er glade for, at man kan få så meget i Lundbys lokale købmand og butiksejerne glæder sig over, at kunne hjælpe hinanden.

- Vi er en lille butik, så det er til at overskue og jeg tror også at kunderne er blevet klar over, at hvis de vil have en lokal butik, så er de nødt til at handle her, tilføjer Bo Weber.