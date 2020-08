Klinikfællesskab er fremtiden

- Det er det, jeg synes er fint. Jeg har længe haft et ønske om, at vi kan samarbejde fremfor at vi hver især skal opfinde den dybe tallerken, siger Jacob Christensen, der fra 1. september således er medejer og partner i Harald. Derfor vil man som patient - udover det nye navn og skilt på døren - ikke opleve forandringer på klinikken.

- For patienterne vil det være som altid. Vi er de samme, siger Jacob Christensen, der forventer at tandlægerne, fordi de indgår i et samarbejde gennem Harald, vil stå stærkere på mange fronter. Eksempelvis håber han, at det vil blive nemmere at tiltrække specialister eller være fælles om ansatte. Desuden gør samarbejdet via Harald det nemmere for den enkelte tandlæge at sparre med andre.