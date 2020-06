Se billedserie Barbara Ziska glæder sig til at være med til den alternative sankthans i Præstø. Foto: Peer Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Klar til alternativ sankthans Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til alternativ sankthans

Sydsjællands-tidende - 22. juni 2020 kl. 12:01 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sankthansaften i Præstø plejer at være et hyggeligt arrangement, hvor man mødes på stranden til musik og hygge for børn og voksne.

På grund af corona-situationen bliver det ikke sådan i år, men der bliver nu alligevel sankthans i byen.

Forældreforeningen for Præstø Børnehus, som blev dannet i efteråret 2019, har nemlig arrangeret et alternativt arrangement, hvor deltagerne går på en rute rundt i byen.

- Som forældregruppe synes vi, at det ville være ærgerligt at gå glip af sankthans, fordi det er et hyggeligt arrangement, og det synes børnene jo også. Efter vi havde lavet en stafet i skoven ved Bosei kom vi på, at man måske kunne lave noget i samme stil og få resten af byen med på det. Vi har fået alle byens butikker til at sætte en fakkel ud langs ruten og vi har også fået stort set hele havnen med til at sætte nogle bålfade op, fortæller Barbara Ziska, som er bestyrelsesmedlem i Forældreforeningen for Præstø Børnehus.

- Vi har fået børnehaverne og SFO'en til at lave hekse, så man kan gå på heksejagt på ruten. Heksene kommer også til at være en slags vejvisere på ruten. Der vil ikke være poster på ruten. Det er tænkt på den måde, at man kan gå ruten med sine børn og få en hyggelig tur ud af det, tilføjer hun.

Sådan ser den to en halv kilometer lange rute

ud, som man kan gå på ved sankthansarrangementet.

Deltagerne kan selv bestemme, hvor man begynder

på ruten. Foto: Google Maps/privat.



Spredning på ruten Arrangementet kommer til at foregå tirsdag den 23. juni i tidsrummet fra klokken 15-17.30, hvor der altså etableres en rute, hvor man kan gå stille og roligt gennem byen.

Forældreforeningen for Præstø Børnehus vil stå på Svend Gønges Torv, hvor man vil udlevere en "to-go" pose med nogle skumfiduser og kiks i, som man kan tage med og grille undervejs.

For ikke, at for mange skal samle sig på et sted, opfordrer forældreforeningen til, at man indleder turen forskellige steder i byen.

- Selvfølgelig skal alle ikke møde op det samme sted, og man kommer bare som det passer. Man skal også selv være ansvarlig for at følge de gældende corona-regler om afstand og man må også selv tage håndsprit med. Ruten er på to en halv kilometer, så der er masser af plads til at sprede sig på. Vi har selvfølgelig talt med brandvæsenet i forhold til sikkerhed ved bålfadene, og det er der ingen problemer i.

- Arrangementet skal være i børnehøjde. Derfor opfordrer vi også til, at man henter børnene tidligt og går ned og hygger sig i byen, inden man skal hjem og have aftensmad, eller går ud og spiser på en af byens restauranter, siger Barbara Ziska med et stort grin.

Opbakning af andre Forældreforeningen for Præstø Børnehus har fået opbakning til sankthansarrangementet.

- Forældreforeningerne på skolerne vil også bakke op om arrangementet med bålfade rundt om i byen. Vi regner med, at Præstø Skoles forældreforening vil være at finde i engen og at Præstø Privatskoles ditto vil være at finde i Dalen, fortæller Barbara Ziska.

- Sankthansarrangementet skal være et hyggeligt arrangement for alle, hvor der ikke skal være travlt. Det vigtigste er, at folk selv holder justits med at følge corona-reglerne og tager det for, hvad det er, tilføjer hun.