Se billedserie Lise Larsen glæder sig til at åbne sin helt særlige pølsevogn med store hotdogs og vildsvin på pladsen bag Skjold Burne. Foto: Michael Thønnings

Send til din ven. X Artiklen: Klar med vildsvine-burgere og en halv meter hotdog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar med vildsvine-burgere og en halv meter hotdog

Sydsjællands-tidende - 20. august 2020 kl. 20:05 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om kort tid åbner en helt særlig pølsevogn med fokus på det lokale i Vordingborg. Det bliver helt lokalt - og lidt vildt, når Lise Larsen den 4. september åbner sin helt egen pølsevogn på parkeringspladsen på Voldgade, bag Skjold Burne.

Således lokker hun med både vildsvine-burgere og hotdogs der er en halv meter lange.

- Det var lidt svært at finde holdere til de store hotdogs, men jeg har fundet en metode, smiler Lise Larsen, der er ganske spændt på at kaste sig ud i erhvervseventyret med den særlige pølsevogn.

For modsat mange andre pølsevogne, så er hendes helt hendes egen og helt lokal. Således har hun købt en vogn som hun selv indretter og droppet alt der hedder at leje en af Tulip eller andre, der stiller krav.

- Jeg havde en plan om at jeg gerne ville have mine egne ting og bruge lokale leverandører - og så skulle det være på den her måde, fortæller Lise Larsen, der flyttede hertil for seks år siden og har arbejdet i forretning, men før det - da hun boede i Jylland - har hun drevet både en pølsevogn og serveret hjemmelavede pizzaer.

De store pølser er dog en ny ting.

- Jeg har jo gået lidt rundt i byen og set på hvad jeg syntes, der manglede og hvad der kunne blive plads til, siger hun og påpeger at det skulle være lidt skørt og anderledes.

- Mange kender jo Lydolphs, der serverer kæmpe is, hvor folk står i kø, for at få dem. Jeg tænker at lave noget lignende - så kan håndværkerne også bliver mætte, smiler hun og fortæller at den halve meter hotdog både kommer i en almindelig og en fransk version med pølser, som slagter Zangenberg fra Gåsetorvet, står for.

- Jeg har lavet en aftale med ham om at lave pølserne - og planen er, at vi også finder på noget særligt til højtiderne - måske en julepølse, siger den idérige pølsedame, der også får brødet lavet lokalt.

- Jeg får leveret brødet friskt hver dag ude fra Jacobsen i Nyråd, så det bliver lavet helt specielt hertil, siger hun.

Således har de allerede været i gang med at udvikle, så der til vildsvineburgeren er lavet en særlig bolle. Den kommer i øvrigt både som steg og som pulled pork, som bliver lavet hjemmefra hver nat.

- Og det bliver naturligvis serveret med tyttebær, siger hun og fortæller at agurkerne og rødløgene der kommer i, det bliver nogen, hun selv sylter.

Lige nu arbejder hun dog med at få vognen klar. Hun har lavet en aftale med den lokale skiltemager, der skal gøre den hvide vogn til hendes egen.

- Min far blev slået til malteser-ridder, fordi har har lavet en masse hjælpearbejde i blandt andet Rusland og Polen, så han har et våbenskjold, som jeg synes var passende at bruge, siger Lise Larsen, der påpeger at det passer til, at hun netop er så tæt på slotsruinen og man måske kan kigge forbi til en ridderpølse eller lignende efter et besøg deroppe.

Pølsevognen er planlagt til at åbne fredag den 4. september og hun har blandt andet inviteret borgmesteren ned på en halv meter hotdog.

- Hvis han kan spise den, så er den gratis, men ellers, så man han betale, griner hun og påpeger at hun forventer at holde åbent i butikkernes åbningstid fremover.

- Jeg går fuldt og helt ind i det her, og satser det hele, så jeg håber virkelig at de lokale vil bakke op, siger hun.

Der har været godt gang i Slotstorvet - men

der mangler en pølsevogn. Foto: Michael Thønnings



Der er rift om pladser på torvet

Flere pølsevogne vil stå på Slotstorvet, men vedkommende med tilladelsen, er endnu ikke dukket op.

Der er ved at komme godt gang i Slotstorvet i Vordingborg, hvor der her i sommers har været en del handel og Lise Larsen, der åbner pølsevogn bag Skjold Burne, havde egentlig planlagt at få sin pølsevogn op på torvet.

- Jeg har ansøgt kommunen har prøvet at snakke med dem, men problemet er, at de allerede har givet tilladelsen til en anden pølsevogn, så selvom han ikke har været deroppe, så er der ikke noget at gøre, siger Lise Larsen, der dog glæder sig over placeringen ved Skjold Burne, som er på privat grund og derfor ikke kræver ekstra kommunale særtilladelser.

Hvilken pølsevogn, der har tilladelsen til at stå på Slotstorvet, står således hen i det uvisse. Ingen har kunnet oplyse noget, og selvom vedkommende har lov at stå der, så har de ikke været forbi. Det har en del andre ellers og torvet er ved at være ganske attraktivt og fyldt med mennesker, der dog må gå turen ned om havnen eller over til Lise Larsen ved Skjold Burne, for at få stillet deres hunger efter en ristet med det hele.