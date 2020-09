Kirke forærer skole koncert med Sigurd Barrett

Morten Lind er både pædagog på Stensved skole og medlem af Stenby kirkes menighedsråd. Han glæder sig over, at koncerten kunne overtages af skolen fremfor at blive aflyst. Foto: Mille Holst

Til koncerten er menighedsrådet også til stede, for at være med til at give både børn, pædagoger og lærere en god oplevelse.

Sigurd Barret og Eskild Dohn brugte enkle midler som parykker og skæg til at skifte personligheder, og på den måde mødte børnene både B.S. Ingemann, der pralede af sine flere hundrede salmer, som han gerne ville have børnene til at blive natten over for at synge fremfor at gå i skole, og N.F.S. Grundtvig, der med sine 1.500 salmer er den danske salmedigter, der har skrevet absolut flest salmer.