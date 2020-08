Se billedserie De gamle stålkanter på Slotstorvet ?gror? op over flisebelægningen og skaber problemer for blandt andet cyklister. Nogle nye har været undervejs i årevis. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Kantforsøg er to år forsinket - foreløbig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kantforsøg er to år forsinket - foreløbig

Sydsjællands-tidende - 08. august 2020 kl. 13:03 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slotstorvets kanter er endnu ikke lavet, selvom Vordingborg Kommune havde tænkt sig at lave dem tilbage i 2018. Det er fortsat intentionen at kanterne skal udskiftes, men man tør ikke love noget om, hvornår det kan blive. På Slotstorvet i Vordingborg iværksatte man tilbage i 2016 et forsøg med dels en anden type kanter, dels en anden måde at forankre de eksisterende stålkanter i den røde stenbelægning.

Årsagen til forsøget var, at stålkanterne hævede sig over fliserne, hvorved især cyklister havde svært ved at manøvrere cyklen og flere væltede.

Forsøget skulle have været afsluttet i foråret 2018, hvor en landmåler skulle måle om og hvor meget kanterne havde bevæget sig siden de blev sat ned. Tallene skulle sammenlignes med målinger fra 2016. Men disse målinger er fortsat ikke blevet foretaget.

Bjørn Buch i afdelingen for Trafik Park og Havne oplyser, at man i kommunen ikke har glemt Slotstorvet.

Et forsøg med andre kanter på Slotstorvet er

foreløbig to år forsinket. Kommunen håber på

at få det gjort færdigt i år, men tør ikke love noget.

Foto: Mille Holst



- Vi har prioriteret noget andet, siger han og oplyser, at de internt i afdelingen har talt om Slotstorvets kanter, men omvendt ikke har vurderet, at det haster at ændre dem.

- Vi får ikke henvendelser længere, siger han og tolker naturligt dette som et udtryk for, at der ikke er borgere, der oplever problemer på torvet.

- Lige nu ser det også ud som om de ikke kommer så meget op, som de gjorde, fortsætter han, men håber, at kommunen får kigget på sagen i løbet af i år.

- Jeg håber, vi får kigget på det i år, siger han, men erkender også, at afdelingen har mange andre både drifts- og anlægsprojekter at tage vare på pt. Han tør derfor ikke love noget om tidsplanen.

- Vi vil gerne have den rigtige løsning på et tidspunkt, siger han og forklarer, at valget står mellem at udskifte kanterne med en grå granitkant, der er nedsænket i den røde belægning og en stålkant, som de eksisterende, der er forankret bedre med påsvejsede vinkler under fliserne.