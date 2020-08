Se billedserie Helle Krogh Hansen står bag Galleri Strandlyst, der åbnede i Kalvehave denne sommer. Foto: Mille Holst

Kalvehave har øje for kunsten

Sydsjællands-tidende - 09. august 2020 kl. 09:06 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først på sommeren åbnede et lille galleri i Kalvehave: Galleri Strandlyst. Kunsten her stammer fra hele landet, men nogle lokale kunstnere står stærkt.

På adressen Strandvej 22 i Kalvehave har Helle Krogh Hansen indrettet et lille kunstgalleri i værkstedet tilknyttet hendes og mandens private bolig. Galleriet åbnede sidst i juni og havde allerede på åbningsdagen op mod 100 besøgende.

- Jeg havde egentlig ikke tænkt, at det skulle være hos mig selv, men det endte med at være meget nemmere at bruge vores eget hus, fortæller Helle Krogh Hansen, mens hun viser rundt i det lille galleri.

- Jeg har ingen faglige forudsætninger andet end at jeg kan lide kunsten, og jeg syntes, vi manglede et galleri, og så tog jeg på mig at gøre noget for byen, siger Helle Hansen, der selv har fundet frem til de kunstnere, hvis værker i øjeblikket kan ses i galleriet.

Her er stentøj af Henrik Dahl i afdæmpede naturfarver, farvestrålende malerier af Molla Riis, figurative malerier af Gurli Christiansen, abstrakte malerier af Birthe Jensen, 3D-printede lanterner designet af arkitekten Thomas Finke, syede dyrebilleder af Else Bruun Larsen samt skulpturer af Jette Russ.

De fem af kunstnerne er selv fra Kalvehave, men det har aldrig været et kriterie for galleriet, at kunstnerne skal være lokale.

- Jeg synes, det er gode folk, og kvalitetskriteriet er, at jeg selv kan lide det, fortæller Helle Krogh Hansen, og Jette Russ, der viser rundt i galleriet sammen med hende, synes, at det er det bedste kriterie overhovedet.

Samler træ til nye figurer Jette Russ er uddannet designer i New York, men bor nu i Kalvehave. Hun samler træ og fiskeben på strandene i Costa Rica og på Vancouver Island, hvor hun har familie, og sætter dem sammen til figurer hjemme på værkstedet i Kalvehave.

- Træet er meget skulpturelt i sig selv, siger hun og Helle Krogh Hansen indskyder:

- Det er fantastisk, du finder træet, Jette, men den måde, du sætter det sammen med jern og fiskeben på, er fantastisk, siger hun og er især betaget af kombinationen af det bløde i træet med det hårde jern samt at der sjældent er mere end tre elementer sat sammen i Jette Russ' figurer.

- Jeg kan godt lide, at det er enkelt, siger hun.

Jette Russ er begejstret for det nye lokale galleri.

- Det er totalt nemt for mig. Jeg kan bare gå herhen og stille noget op, siger hun.

Flere ideer på bedding Det er Helle Krogh Hansens håb, at Galleri Strandlyst får godt fodfæste i lokalområdet og bliver et sted, kunstinteresserede vil besøge igen og igen. Lige nu er hendes udfordring at skabe synlighed om galleriet og eksempelvis få trukket gæsterne i Kalvehave havn op ad Strandvej til galleriet, og hun håber, at kunne få lov til at skilte til stedet.

Selvom Galleri Strandlyst kun har godt en måned på bagen, har Helle Hansen allerede ideer til, hvordan det kan udvides med udendørs skulpturer i gårdhaven og måske endda med arrangementer i den private have med udsigt ud over havet.

Bruger lokalt netværk Helle Krogh Hansen og hendes mand Poul V. Thomsen flyttede til Kalvehave fra København i 2019 og engagerede sig i den lokale aktionsgruppe mod etablering af et udrejsecenter på Lindholm.

- Da det var klaret, kunne vi lige så godt bruge vores netværk til at udvikle noget, fortæller Helle Hansen, der gennem dette netværk havde fået kontakt til et par af de udstillende kunstnere.

- Det her er ikke en billig turistbutik med souvenirer. Sådan skal det være, siger Helle Hansen og fortsætter:

- Det her skal være god kunst, og det koster noget.

Fakta Galleri Strandlyst er beliggende på Strandvej 22 i Kalvehave

Galleriet har åbent tirsdage 15-17.30, fredage og søndage 16-18.30 og lørdage 14-16 frem til 15. september samt i efterårsferien.

Helle Krogh Hansen har allerede fået en del henvendelser fra personer, som gerne vil have deres kunst udstillet i Galleri Strandlyst. Det glæder hende, men det er ikke muligt at imødekomme alle. Dels er galleriet ikke så stort, dels skal den udstillede kunst passe ind i helheden og i den stil, som de nybagte galleriejere, selv synes om. De sælger ikke kunst for at leve af det. Galleriet er bare drevet af interesse for kunst. Det giver dem en frihed til at udvælge lige det, de selv synes om. De vil hellere sælge noget godt end at sælge meget.

I galleriet ligger en prisliste på de udstillede værker, og her er kunst for enhver pengepung, men alle er naturligvis velkomne til bare at komme og kigge. Skulle man få lyst til at erhverve sig et af kunstværkerne, følger der en beskrivelse af kunstneren med i købet.