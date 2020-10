I kampen mod svindel anbefaler banker betaling med mobilepay

Hvis man bliver svindlet på nettet er det vigtigt at kunne dokumentere sine handler og korrespondancer. Men betalinger med Mobilepay refunderes ikke.

Sydsjællands-tidende - 29. oktober 2020 kl. 07:59 Af Mille holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Møns Bank og Danske bank opfordrer sine kunder at betale med Mobilepay, når de køber af andre private. Men bliver du snydt er det penge lige ud af vinduet. "Pas på, når du overfører penge", lyder advarslen fra Møns bank, der i sidste uge anbefalede sine kunder at benytte Mobilepay fremfor bankoverførsler, når de handler med andre private på nettet.

Dén anbefaling bakker også Danske bank op om.

- Det er rigtigt, man anbefaler at betale med Mobilepay, fordi der så er et digitalt spor, lyder det fra Danske Bank, der dog i særlig grad anbefaler sine kunder ikke at betale noget som helst, før man har varen i hånden.

Bliver du snydt i en privat handel, kan du nemlig ikke få dine penge igen, hverken fra banken eller forsikringen, og det gælder både, hvis du har betalt med Mobilepay, kontant eller som bankoverførsel.

- Vi oplever i øjeblikket flere sager med svindel i forbindelse med handel mellem private, for eksempel på Den blå avis, siger Lars Huusmann, der er ansvarlig for hvidvask i Møns Bank.

- Sælgeren er i nogle tilfælde ikke den, som han eller hun udgiver sig for.

Eksempelvis kan sælger have oprettet en falsk profil og så lægge annoncer ud, som intetanende købere bider på. Når en køber har overført penge bliver annoncerne slettet.

Lars Huusmann mener, at risikoen for at blive snydt på nettet er mindre, hvis man betaler med Mobilepay, for her kan man straks se, hvem modtager af pengene er. Hans råd er derfor, at man, hvis man ikke kan mødes ansigt til ansigt med sælger, betaler med Mobilepay.

- Man skal IKKE betale med bankoverførsel, da man ikke kan kontrollere, hvem der reelt ejer kontoen. Bankerne kan generelt ikke tilbageføre konto-til-konto overførte beløb, så det er langt mere sikkert med MobilePay", lyder det fra Møns banks Lars Huusmann.

Ingen helgardering Men Mobilepay er ikke en helgardering mod svindel.

Jacob Dahlerup Holst fra Vordingborg købte for to år siden en playstation via Den blå avis - troede han - for kort tid efter at pengene var overført via Mobilepay slettede sælger annoncerne og gik under jorden.

Jacob havde fra første færd taget sine forholdsregler. Han havde kopier af samtlige korrespondancer med sælger og dennes forskellige annoncer samt Mobilepaykvitteringen.

Da annoncerne pludselig blev slettet slog han vedkommende op på Krak og fandt frem til en adresse. Derefter skrev han først til Den blå avis og siden anmeldte han bedrageriet til politiet.

Den blå avis slettede efterfølgende sælgers profil - med henvisning til mistanke om svindel - og politiet har med tiden fået fat i manden og en dato for en retssag er blevet sat.

Retssagen er Jacobs eneste chance for at få sine penge retur.

- Mobilepay svarer til at du betaler kontant, fortæller Jacob at meldingen dengang lød fra hans bank. Dog har politiet en identitet at gå ud fra i forsøget på at retsforfølge svindleren.

Som nævnt er den person, der bedrog Jacob Holst, fundet, men om Jacob nogensinde får sine penge retur er uvist. Vedkommende er nemlig indtil videre ikke mødt frem i retten, hvorfor sagen bliver ved ikke at blive afsluttet. Men dét er en helt anden historie...