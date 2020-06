Hjælpende hånd til gavlmaleri

I 2003 trængte maleriet til at blive genopfrisket, men kunstneren selv var på det tidspunkt tynget af alderdom og afslog anmodningen om selv at renovere det. Istedet fik malermester Mogens Madsen opgaven - hvilket fremgår af en signering på gavlen.

I dag trænger maleriet igen til en genopfriskning. Det synes i al fald Sven Vejlø, der dels bor, så han har udsigt til gavlen fra sin terasse, dels har en fortid som handelsdrivende i gaden og formand for facaderådet. I følge ham bakker facaderådet op om at få frisket maleriet op, ligesom også ejendommens ejer, Jesper Willerup, er positiv overfor ideen.

Sven Vejlø vil gerne forsøge at skaffe fondsmidler til projektet, så opgaven ikke kommer til at påhvile Vordingborg Kommune. I den forbindelse spørger han, om der er borgere, der ligger inde med yderligere oplysninger om gavlmaleriet. Dem vil han nemlig gerne bruge i forskellige ansøgninger.

Fakta Kunstner Ulla Frellsen er født 1937 og død 2008.

Frellsen er autodidakt og har især arbejdet med oliemalerier, plakater og bogillustrationer.



I øjeblikket er Sven Vejlø i gang med at få klarhed over, hvad det vil koste at renovere gavlfacadens maleri, der blev etableret i forbindelse med Kulturugen i Vordingborg i 1984. Maleriet viser en provinsby med en strålende sol over og hvis ene solstråle som en navlestreng er forbundet til et lille barn svævende i luften.